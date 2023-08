Video/ Villarreal Barcellona (3-4) gol e highlights: Lewandowski decide il match! (27 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VILLARREAL BARCELLONA: LA SINTESI

All’Estadio de la Ceramica il Barcellona supera in trasferta il Villarreal per 4 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Xavi a prendere presto in mano il controllo delle operazioni riuscendo a passare in vantaggio già al 12′ grazie alla rete messa a segno da Gavi, bravo a capitalizzare di testa il lancio di Yamal, e trovando anche il raddoppio subito al 15′ con il gol siglato da De Jong.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Setién reagiscono accorciando le distanze al 26′ con il gol firmato da Foyth di testa sul calcio d’angolo battuto da Baena oltre ad acciuffare pure il pari al 40′ con il gol di Sorloth, liberato da Pedraza. Nel secondo tempo il Sottomarino Giallo ricomincia sulle ali dell’entusiasmo e completa la rimonta al 50′ con il gol di Baena, anche lui assistito da Pedraza. I blaugrana centrano invece la traversa con Yamal al 57′. Nell’ultima parte dell’incontro i catalani ripristinano l’equilibrio al 68′ con Ferran Torres ed effettuano il controsorpasso con Lewandowski al 71′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro A. Hernandez ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Foyth, Terrats e Gabbia da un lato, Yamal, Lewandowski e Garcia dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno di campionato permettono al Barcellona di salire a quota 7 nella classifica della Liga spagnola mentre il Villarreal non si muove, restando fermo a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VILLARREAL BARCELLONA: IL TABELLINO

Villarreal-Barcellona 3 a 4 (p.t. 2-2)

Reti: 12′ Gavi(B); 15′ De Jong(B); 26′ Foyth(V); 40′ Sorloth(V); 50′ Baena(V); 68′ Torres(B); 71′ Lewandowski(B).

Assist: 12′ Yamal(B); 26′ Baena(V); 40′, 50′ Pedraza(V).

VILLARREAL (4-3-3) – Jorgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Parejo, Terrats, Capoue; Baena, Sorloth, Moreno. All.: Setién.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Oriol Romeu, Gundogan, De Jong; Gavi, Lewandowski, Yamal. All.: Xavi.

Arbitro: A. Hernandez (Spagna).

Ammoniti: 44′ Yamal(B); 45’+6′ Foyth(V); 45’+6′ Lewandowski(B); 57′ Terrats(V); 80′ Gabbia(V); 83′ Garcia(V).