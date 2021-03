Video/ Villarreal Dinamo Kiev (2-0) gol e highlights: Unai Emery vola ai quarti

Il video con i gol e gli highlights di Villarreal-Dinamo Kiev 2-0 evidenzia la netta superiorità dei sottomarini gialli che replicano lo stesso identico risultato della gara d’andata e si qualificano per i quarti di Europa League. All’Estadio de la Ceramica non c’è mai stata partita con un timido affondo degli ospiti a inizio gara con il cross di Buyalskiy sporcato da Asenjo, poi più nulla. Sono gli uomini di Unai Emery e fare il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo, uno su tutti Gerard Moreno autore di una doppietta: sarà proprio lui tra il 13′ e il 36′ a sancire la definitiva condanna per la squadra di Mircea Lucescu che in 180 minuti non è stata capace di buttarla dentro neanche una volta. Villarreal che poco prima dello scadere andrà vicinissimo al terzo gol con la punizione di Parejo deviata con la punta delle dita da Bushchan che limita i danni e salva i suoi da un passivo ancora più severo. La sensazione, comunque, è che questo Villarreal sarà un osso duro per chiunque aspiri ad alzare la coppa a Danzica il prossimo 26 maggio, la Roma è avvisata.

VIDEO VILLARREAL-DINAMO KIEV 2-0, LE STATISTICHE

I numeri e le statistiche di Villarreal-Dinamo Kiev 2-0 ci fanno capire come la squadra di Unai Emery abbia dominato sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal possesso palla (60% a 40%), passando per il numero di tiri complessivi (11 a 3) e per l’accuratezza nei passaggi (88% a 84%). Davvero troppi i palloni persi dagli uomini di Mircea Lucescu, non a caso i loro errori hanno propiziato i gol di Gerard Moreno che con una doppietta ha deciso il match e messo in cassaforte il passaggio del turno. Serata fredda ma non freddissima all’Estadio de la Ceramica con una temperatura di poco inferiore ai 10 gradi, cielo parzialmente nuvoloso che non ha mai minacciato pioggia, terreno di gioco in eccellenti condizioni dal primo al novantesimo.

VIDEO VILLARREAL-DINAMO KIEV 2-0, IL TABELLINO

VILLARREAL-DINAMO KIEV 2-0 (2-0)

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Foyth (63′ Gaspar), Albiol, Funes Mori, Pedraza; Trigueros (79′ Jaume Costa), Capoue, Parejo; Gerard Moreno (79′ Raba), Bacca (63′ Yeremi Pino), Chukwueze (71′ Baena). All. Unai Emery.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabamyi, Syrota (83′ Popov), Mykolenko (83′ Sidcley); Sydorchuk, Andriyevskiy (65′ Shepeliev); Tsygankov (46′ Supryaha), Buyalskiy, De Pena; Gerson Rodrigues (65′ Lednev). All. Mircea Lucescu.

ARBITRO: Andreas Ekberg (SWE).

AMMONITI: 17′ Trigueros (V), 43′ Parejo (V).

RECUPERO: 0′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 13′ e 36′ Gerard Moreno (V).

