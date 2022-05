Video/ Villarreal Liverpool (2-3) gol e highlights: Klopp ribalta tutto nella ripresa

Dopo aver fatto fuori Juventus e Bayern Monaco, il Villarreal deve arrendersi di fronte ad uno straordinario Liverpool, saranno tante le emozioni nel video Villarreal Liverpool 2-3. Nel primo tempo il Sottomarino Giallo era riuscito a regalarsi un’altra notte da sogno, pareggiando il risultato dell’andata: al 3′ minuto la mossa a sorpesa di Emery, Dia, risolve una mischia in area e gonfia la rete, mentre al 41′ Coquelin con un terzo tempo perfetto squarcia la difesa del Liverpool, entra in area e di testa la insacca all’incrocio. Reds tramortiti e mai in partita.

Nella ripresa gli spagnoli non scendono in campo con il giusto approccio, e l’ingresso in campo di Diaz cambia il match. Due assist strepitosi di Alexander Arnold per Fabinho prima (destro potente che coglie impreparato Rulli sul suo palo), e per il colombiano poi (perfetto inserimento e colpo di testa che buca ancora una volta le gambe del portiere argentino) riportano gli inglesi in vantaggio di 2 gol nella serie complessiva. Il pasticcio finale di Rulli regala il 3-2 definitivo a Sadio Mane, e frantuma le speranze della formazione spagnola: uscita disperata fuori dall’area, con il campione d’Africa che lo aggira facilmente e depone la sfera in porta. Il Liverpool è la prima finalista della Champions League 2021/22, ma il Villarreal è stata la vera e propria rivelazione dell’intera competizione. I ragazzi di Emery escono tra gli applausi non solo del loro straordinario pubblico, ma di tutta Europa. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VILLARREAL LIVERPOOL 2-3

VIDEO VILLARREAL LIVERPOOL 2-3, LE DICHIARAZIONI

Diamo la parola a Virgil Van Dijk, uno dei protagonisti del Liverpool in questa cavalcata verso la finale di Parigi: “È stato un lavoro difficile. Il primo tempo è da dimenticare il prima possibile. Il gol in apertura non ci ha aiutato, mentre ha aiutato loro in modo massiccio, quindi abbiamo dovuto reagire ed essere molto maturi”. Anche il terzino Trent Alexander-Arnold ha sottolineato la differenza tra il primo ed il secondo tempo: “Nel primo tempo non abbiamo mai recuperato nessuna delle seconde palle. Hanno giocato la partita che volevano e noi gli abbiamo permesso di farlo. Nel secondo tempo abbiamo giocato nel modo in cui dovevamo giocare. Un tempo negativo nell’arco di due sfide possiamo permettercelo fintanto che riusciamo a fare il nostro lavoro”.

Raul Albiol, pilastro della difesa del Sottomarino Giallo in questa avventura europea, spiega cosa è andato storto dopo il miracolo sfiorato nei primi 45 minuti: “Non era la serata giusta, ma lo sforzo da parte della squadra è stato incredibile, immenso. Il loro primo gol ci ha fatto molto male. Abbiamo pagato cara la fatica del primo tempo e siamo calati fisicamente”. Il bomber Gerard Moreno, invece, celebra la squadra: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché la squadra ci ha creduto e ha continuato a dare tutto fino al fischio finale. Forse è stato il nostro primo tempo migliore in assoluto”.

VIDEO VILLARREAL LIVERPOOL 2-3, IL TABELLINO

VILLARREAL-LIVERPOOL 2-3 (2-0)

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol (79′ Aurier), Pau Torres, Estupinan ( 79′ Trigueros); Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin (68′ Pedraza); Gerard Moreno ( 68′ Chukwueze), Dia ( 79′ Alcacer). All. Unai Emery.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson (79′ Tsimikas); Keita (79′ Henderson), Fabinho ( 83′ Milner), Thiago (79′ Jones); Salah, Jota ( 46′ Diaz), Mane. All. JUrgen Klopp.

ARBITRO: Danny Makkelie (OLA)

AMMONITI: 63’Capoue (V), 77′ Alexander-Arnold (L), 81′ Lo Celso (V), 85′ Pau Torres (V)

ESPULSI: 85′ Capoue (V)

MARCATORI: 3′ Dia (V), 41′ Coquelin (V), 62′ Fabinho (L), 67′ Diaz (L), 74′ Mane (L)













