Video/ Villarreal Manchester United (11-10 dcr): highlights gol. Emery vince la Coppa

E’ il Villarreal a vincere l’Europa league 2020-21! La squadra spagnola ha superato ieri col risultato di 11-10 al calci di rigore il Manchester United e dunque regala al suo tecnico, Unai Emery, la sua quarta coppa nella seconda manifestazione della UEFA. Per il Sottomarino Giallo si tratta della prima Coppa UEFA della sua storia: eroe del match senza dubbio il numero 1 Geronimo Rulli, che dopo aver segnato un rigore, ne para uno, il decisivo al collega De Gea e dunque pone fine alla girandola di rigore e fa esplodere la festa dei tifosi spagnoli. Raccontando ora dei momenti salienti della partita, finale dell’Europa league 2020-21, va detto che al via sono subiti alti rimi in campo e gioco intenso, come era facile prevedere: gli inglesi provano a fare la partita, mentre gli avversari rimangono coperti in difesa, pronti però a sfruttare ogni spazio concesso loro. Passano i minuti e i Red Devils, in controllo del pallone, pur facendo paura non riescono a ferire la difesa rivale: non così gli spagnoli che al 29’ sfruttando con freddezza la punizione di Parejo e con Gerard Moreno segnano il gol dell’1-0. Sotto di una rete il Manchester United reagisce, ma di fatti gli attaccanti di Solskjaer non riescono a dare più di tanto fastidio.

VINCITORE EUROPA LEAGUE 2021/ Finale Villareal-Manchester United, trionfo "giallo"!

Nella ripresa, rientrati in campo dopo l’intervallo, sono gli inglesi ad andare subito in forcing: McTominay e Cavani cominciano ad emergere e finalmente arrivano concrete azioni da gol per i Red Devils. La rete del pareggio arriva poi subito al 55’ con Cavani: di nuovo in parità Emery corre ai ripari inserendo forze fresche, ma di fatto il Sottomarino Giallo non riesce a sbloccare la partita. Si comincia ad avvertire una certa stanchezza e al termine dei 90 minuti poco si conclude: si deve andare ai supplementari. Nell’extratime, gli spagnolo paiono avere qualcosa di più ma di fatto il risultato pare inchiodato e tocca andare ai rigori per decidere della vittoria dell’Europa League. Dal dischetto è serie infinita di rigori, ma Rulli è preciso su ogni pallone: a lui si arrende anche De Gea, a sigillo della manifestazione. Al triplice fischio finale il Villarreal batte il Manchester United per 11-10 al calci di rigore.

DIRETTA/ Villarreal Manchester United (risultato finale 11-10 dcr): sbaglia De Gea!

IL TABELLINO

VILLARREAL-MAN UNITED 1-1 (12-11 dcr)

29′ Moreno (V), 55′ Cavani (M)

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth (87′ A. Moreno), Albiol, Pau Torres, Pedraza (87′ Gaspar); Yeremi Pino (77′ Paco Alcacer), Capoue (122′ Raba), Dani Parejo, Trigueros (77′ Moi Gomez); Bacca (60′ Coquelin), Gerard Moreno. All. Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka (122′ Telles), Lindelof, Bailly (116′ Tuanzebe), Shaw; Pogba (116′ Pogba), McTominay (122′ Mata); Rashford, Bruno Fernandes, Greenwood (100′ Fred); Cavani. All. Solskjaer

Probabili formazioni Villarreal Manchester United/ Quote, Pogba-Cavani: chi si rivede

Ammoniti: Capoue, Bailly, Foyth, Cavani

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VILLARREAL MANCHESTER UNITED



© RIPRODUZIONE RISERVATA