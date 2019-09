Video/ Villarreal Real Madrid (2-2): highlights e gol della partita

Il video di Villarreal Real Madrid ci parla di una gara che ha regalato tantissime emozioni. Il match è stato sbloccato dopo 12 minuti da Gerard Moreno, autore di una giocata davvero incredibile a poco dall’inizio della partita. I blancos sono scossi, ma Gareth Bale è in grande serata e riesce a trovare la via del pareggio proprio poco la fine della prima frazione di gioco. Il sottomarino giallo passa nuovamente in vantaggio al minuto 74 grazie a una bella rete di Moi Gomez. A cinque dalla fine i blancos trovano nuovamente il pareggio grazie ancora al gallese che poi nel finale perde la testa e si prende due cartellini gialli abbandonando il campo di gioco prima rispetto ai suoi compagni.

Video Villarreal Real Madrid (2-2): Il tabellino

Prima del video di Villarreal Real Madrid andiamo a vedere il tabellino che ci racconta una partita vissuta ad alta tensione dall’inizio alla fine.

Marcatori: 12′ Gerard Moreno (V), 46′ pt Bale (R), 74′ Moi Gomez (V), 85′ Bale (R).

Villarreal (4-2-3-1): Andres Fernandez; Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Xavi Quintillà; Santi Cazorla (73′ Bacca), Iborra; Chukwueze (55′ Ontiveros), Moi Gomez, Toko Ekambi (62′ Zambo); Gerard Moreno. All.: Calleja.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Lucas Vazquez (74′ Vinicius), Casemiro, Kroos (83′ Valverde), Bale; Jovic (68′ Modric), Benzema. All.: Zidane.

Arbitro: Jesus Gil Manzano di Don Benito.

Assist: Carvajal (R, 1-1), Ontiveros (V, 2-1), Modric (R, 2-2)

Ammoniti: Xavi Quintillà (V), Mendy, Casemiro (R).

Highlights Villarreal Real Madrid

© RIPRODUZIONE RISERVATA