Video/ Villarreal Sivasspor (5-3): highlights e gol. Alcacer mette il sigillo

Chi ha guardato Villarreal-Sivasspor non si sarà di certo annoiato, visto anche il risultato finale di 5-3 in favore della formazione allenata da Unai Emery che debutta nella fase a gironi di Europa League con i tre punti. Vale davvero la pena di dare un’occhiata al video con gli highlights per farsi una bella scorpacciata di colpi di scena e azioni spettacolari. Nelle fasi iniziali del match i sottomarini gialli danno vita a un autentico monologo andando a segno per due volte con Kubo e Bacca, che i tifosi del Milan conosceranno molto bene. I turchi sembrano completamente in bambola, poi all’improvviso rientrano in partita con Kayode che approfitta di una dormita della retroguardia avversaria (il punto debole di una vera macchina da gol) per accorciare le distanze e rendere le cose decisamente più interessi all’Estadio de la Ceramica. Dove i padroni di casa hanno la possibilità di riportarsi immediatamente a +2, ma sbagliano un calcio di rigore proprio con il centravanti colombiano che dagli undici metri si fa ipnotizzare da Samassa. Prima dell’intervallo arriva il clamoroso pareggio degli ospiti con Yatabaré che trova il modo di trafiggere Rulli e far piombare nell’incredulità gli spagnoli. Nella ripresa Foyth si inserisce in area con i tempi giusti sugli sviluppi di un corner e colpisce il pallone prima degli altri gonfiando la rete, anche questa volta il Villarreal non sa gestire il vantaggio e si fa nuovamente raggiungere da Gradel che al 64′ tira fuori dal cilindro un calcio di punizione da applausi: palla che scavalca la barriera e si infila proprio sotto la traversa. A quel punto uno spazientito Unai Emery decide di calare il suo asso nella manica: Paco Alcacer, che tra il 74′ e il 78′ sigla una doppietta, e fa passare la paura.

IL TABELLINO

VILLARREAL-SIVASSPOR 5-3 (2-2)

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Pena, Albiol, Foyth, Jaume Costa (70′ Pedraza); Trigueros (58′ Moi Gomez), Alex Baena (46′ Iborra), Coquelin (79′ Pino); Kubo, Bacca (70′ Paco Alcacer), Chukwueze. All. Unai Emery.

SIVASSPOR (4-2-3-1): Samassa; Yalcin, Caner Osmanpasa, Camara (80′ Claudemir), Ugur Ciftçi; Arslan, Cofie; Yatabaré, Fajr, Gradel (82′ Yasin Oztekin); Kayode (82′ Koné). All. Riza Calimbay.

ARBITRO: Pawel Raczkowski (POL).

AMMONITI: 34′ Yalcin (S), 61′ Coquelin (V), 63′ Foyth (V), 69′ Cofie (S), 75′ Gradel (S), 87′ Pedraza (V).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 13′ Kubo (V), 20′ Bacca (V), 33′ Kayode (S), 43′ Yatabaré (S), 57′ Foyth (V), 64′ Gradel (S), 74′ e 78′ Paco Alcacer (V).

