VIDEO “VIRALE” MATTEO ROMANO/ Canzone Sanremo 2022: amore dopo un litigio

Il video della canzone “Virale” di Matteo Romano a Sanremo 2022: l’amore dopo un litigio

Il più giovane artista in gara a Sanremo 2022 è Matteo Romano che ha gareggiato con la canzone Virale (guarda il video qui sotto). Il cantante, nato da Tik Tok, dove è diventato famosissimo tra i più giovani, ha partecipato prima a Sanremo Giovani e poi alla kermesse canora più importante d’Italia tra i big. L’artista ha portato sul palco la canzone “Virale”, un testo molto delicato ma allo stesso tempo fresco ed energico, che parla appunto di una storia d’amore e di come si faccia la pace dopo un litigio. Nel video ufficiale di Virale si vede Matteo Romano che appunto interpreta il suo brano, attraversando stanze e luoghi differenti.

A raccontare il significato di Virale era stato proprio Matteo Romano: “Virale parla dell’amore dopo un litigio e di un litigio dopo l’amore, ovvero parla di un sentimento che si diffonde velocemente e in modo totalizzante, che è un po’ come una canzone che ti entra in testa e non riesci a toglierla”.

Video canzone “Virale” di Matteo Romano a Sanremo 2022: i numeri

Il video ufficiale VEVO della canzone Virale, pubblicato sull’account Youtube di Matteo Romano, è stato visto da quasi 450 mila persone dal 3 febbraio, giorno della sua pubblicazione. Ha ottenuto invece più visualizzazioni il video pubblicato sull’account Rai e relativo all’esibizione del giovane artista sul palco di Sanremo 2022. In questo caso, infatti, il video è stato visto da 520 mila persone. Come prevedibile, il brano ha avuto molto successo sui social e in particolare modo su Tik Tok, dove il cantante è molto famoso. La sua carriera è cominciata proprio sul social network diffusissimo tra i giovani.

In radio, “Virale” di Matteo Romano è alla 20esima posizione tra i brani di Sanremo più diffusi. Al momento, dunque, per lui non c’è stato un successo molto ampio sul mezzo radiofonico. Sono 138 le emittenti che hanno trasmesso il brano del giovane artista, per un totale di 549 passaggi: dati aggiornati alla mattina successiva alla finale del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Virale” di Matteo Romano

