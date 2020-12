Video/ Virtus Bologna Anversa (92-73): highlights. V nere al successo!

Alla Virtus Segafredo Arena la Virtus Bologna supera l’Antwerp Giants per 92 a 73. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da coach Djordjevic a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni anche se gli ospiti allenati da coach Beghin appaiono lentamente in grado di contrastare le giocate avversarie rispondendo colpo su colpo. Tutte e due le compagini perdono qualche palla di troppo sebbene siano le Vu Nere a spuntarla sfruttando un buon 2 a 0 nelle stoppate. I minuti scorrono sul cronometro e pian piano gli italiani paiono essere capaci di poter allungare sui belgi, aggiudicandosi infatti il secondo parziale della serata addirittura per 31 a 17. I bianconeri, supportati anche dagli 11 punti sin qui messi a segno da un ottimo Weems, dominano a rimbalzo, 8 a 3 i totali, e capitalizzano bene le palle in più rubate rispetto agli avversari, 5 a 2, nonostante le due squadre continuino a commettere nuovi errori nel palleggio, come evidenziato dal 6 a 7 nelle palle perse.

INTERVALLO

Nel secondo tempo, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo il riposo, i biancorossi sembrano inizialmente avere lo spirito giusto per cercare di ribaltare il verdetto della prima metà di gara andando subito a caccia del pareggio. Spinti dai 14 punti Faye e dai 13 punti di Kesteloot, i belgi registrano una percentuale al tiro complessiva migliore rispetto agli italiani, il 53.8% contro il 42.9%, sebbene tutte e due le squadre siano comunque perfette nei tiri liberi, 2 su 2 da una parte e 5 su 5 dall’altra. Il 2 a 1 nelle palle rubate ed il 3 a 4 nelle palle perse consente in ogni caso alla Virtus di gestire la situazione. Nell’ultima parte dell’incontro sono gli italiani a spuntarla facendo loro il parziale finale per 19 a 14, così da allungare ulteriormente il sostanzioso distacco acquisito abilmente in precedenza. Il successo conquistato in questa decima giornata di EuroCup permette alla Virtus Bologna di restare imbattuta e di raggiungere quindi un record di 9-0 nella classifica del gruppo C mentre la sconfitta costa l’1-9 all’Antwerp Giants.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Virtus Bologna si sia aggiudicata la vittoria a cominciare per esempio dalla migliore percentuale al tiro complessiva registrata rispetto all’Anversa, ovvero il 59% contro il 43.3%, con i belgi in grado di fare di meglio in proporzione soltanto nelle conclusioni dalla distanza. I padroni di casa si sono aggiudicati il duello dei rimbalzi, 29 a 26 i totali dei quali 3 a 8 in attacco ma 26 a 18 in difesa, hanno perso meno palle, 21 a 24, e ne hanno rubate un numero maggiore, 17 a 8, oltre ad aver siglato un buon 4 a 0 nelle stoppate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 7 Alibegovic grazie ai 16 punti messi a segno per la Virtus e, sul fronte opposto, si sono invece distinti il numero 12 Bleijenbergh ed il numero 28 Faye tramite i 14 punti realizzati per l’Anverse, gli stessi siglati da Weems sempre per Bologna. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, le due squadre si sono annullate sul piano della scorrettezza avendo commesso 20 falli personali ciascuna.

IL TABELLINO

VIRTUS BOLOGNA – Abass, Markovic, Ricci, Tessitori, Weems. A disp.: Adams, Alibegovic, Deri, Gamble, Hunter, Teodosic. Coach: Djordjevic.

ANTWERP GIANTS – Branch, Dudzinski, Eynde, Faye, Kesteloot. A disp.: Bleijenbergh, De Ridder N., De Ridder T., Donkor, Jenkins. Coach: Beghin.

