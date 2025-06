VIDEO VIRTUS BOLOGNA BRESCIA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna vince di nuovo contro la Germani Brescia superandola per 75 a 65. Nel primo tempo la squadra allenata da coach Ivanovic mette immediatamente in chiaro la sua intenzione di voler dominare sin dagli istanti iniziali della partita ed infatti gli uomini di coach Poeta devono faticare per non perdere troppo terreno.

DIRETTA/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 75-65): serie sul 2 a 0! (Finale gara-2 LBA 14 giugno 2025)

I lombardi faticano però a tenere il passo degli avversari che con il passare dei minuti riescono ad allungare il vantaggio così da chiudera avanti all’intervallo lungo. Nel secondo tempo i biancoblu fanno del loro meglio per cercare di rimontare sebbene gli sforzi compiuti si traducano soltanto in un terzo parziale pareggiato dalle Vu Nere, bravissime a non farsi cogliere di sorpresa rispondendo anzi colpo su colpo.

DIRETTA/ Virtus Bologna Brescia (risultato finale 90-87): Shengelia protagonista assoluto, che rimonta!

Nel finale gli emiliani assumono del tutto il comando e dettano legge senza concedere possibilità di replica alla Leonessa, protagonista invece di diverse giocate errate. In questa partita il miglior marcatore è stato il numero dieci Jason Burnell grazie ai ben 21 punti messi a segno per gli ospiti.

I bolognesi, pur essendosi dimostrati superiori sotto diversi aspetti, si sono anche tuttavia rivelati maggiormente scorretti rispetto ai bresciani se si considera il 22 a 16 nel conteggio dei falli personali commessi nel corso della serata. La vittoria conquistata in casa spinge la Virtus Bologna sul 2 a 0 nella serie finale Scudetto mentre la Germani Brescia si vede costretta a rimontare vincendo le prossime due partite se vorrà ancora trionfare nella Lega A basket stagione 2024/2025.

DIRETTA/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 78-84): Olimpia eliminata! (gara-4, 7 giugno 2025)

VIDEO VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS