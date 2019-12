Video/ Virtus Bologna Fortitudo Bologna (94-62): highlights. V nere dominano il derby

E’ andata alla Virtus la vittoria nella notte di Natale del derby tutto bolognese, valido nella 15^ giornata della Serie A1 di basket: come si vede nel video di Virtus Bologna Fortitudo Bologna il risultato è stato fissato sul 94-62 per la squadra di Mister Djordjevic. Va subito detto che fin dal primo quarto le V Nere non hanno fatto molta fatica a prendere il sopravvento: i primi dieci minuti di gioco terminano con il risultato di 22-11, mentre all’intervallo si va con il risultato sul tabellone del Paladozza per 45-25. Il dominio della Virtus pare dunque netto, ma nel terzo quarto, ecco che la F prova il rilancio firmando il parziale di 21-20. Questo guizzo della compagine di Martino però non è sufficiente: le V nere ritornano ben forti nel quarto quarto che firmano con il parziale di 29-18. Non c’è stata proprio partita ieri nel derby bolognese del basket. Tale strapotere poi lo vediamo anche nelle statistiche che sono state fissate ieri sera per la 15^ giornata di Serie A1: il migliore della Virtus è stato Weemes con 32 punti personali e 2 rimbalzi, mentre per la Fortitudo si è fatto avanti Sims, con 16 punti e 13 rimbalzi.

IL TABELLINO

VIRTUS: Markovic 7, Teodosic 5, Weems 32, Ricci 8, Gamble 10, Gaines 5, Pajola 1, Cournooh 7, Deri, Nikolic 2. All. Djordjevic

FORTITUDO: Fantinelli 10, Robertson 12, Aradori 10, Leunen, Sims 16, Cinciarini 12, Mancinelli 2, Stipcevic, Bsucaroli ne, Franco ne, Dellosto ne . All. Martino

Arbitri: Paternicò, Begnis, Borgo

Parziali: 22-11; 45-25; 65-46

