Video/ Virtus Bologna Maccabi Rishon (96-77): highlights, pesante successo in Eurocup

La Virtus conquista la vetta del suo gruppo in Eurocup conquistando il secondo successo consecutivo contro il Maccabi Rishon che è rimasto in partita fino all’intervallo, poi nel terzo periodo uno strepitoso Markovic è riuscito a firmare l’allungo che ha steso gli israeliani che si sono arresi al 96-77. Strepitoso avvio di Gaines che, con tre triple nel giro di pochissimi minuti, trascina i suoi fino all’11-7; il canestro di Harper nell’area piccola che ha portato lo score sul 15-9 ha portato il coach israeliano a chiamare un time-out. Il secondo periodo è stato approcciato alla grande dalle V Nere che, grazie alla tripla messa a segno da Baldi-Rossi sono riuscite a portarsi sul 32-20 che ha costretto il coach ospite ad affidarsi ad un time-out. Gli ospiti però non si sono disuniti e si sono aggrappati al talento di Swing che gli ha permesso di accorciare fino al 37-33; dopo è salito nuovamente in cattedra l’ispirato Gaines che ha firmato l’ennesimo allungo fino al 43-33 ma il terzo periodo si è concluso, dopo un mini-parziale firmato Hamilton in favore degli ospiti, sul 45-40.

INTERVALLO

Si è appena concluso il terzo periodo della sfida tra Virtus Bologna e Maccabi Rishon il risultato è di . Dopo l’intervallo gli israeliani approcciano meglio l’incontro riuscendo anche a passare in vantaggio sul 48-49 quando Hamilton ha realizzato un tiro libero concesso dalla terna arbitrale per un fallo antisportivo fischiato ai danni di un nervoso Teodosic. A salire in cattedra però è un’ispiratissimo Markovic che riesce a realizzare undici punti nel giro di pochissimi minuti grazie a tre triple consecutive che sostanzialmente affondano le speranze del Maccabi di poter rientrare in lotta per un successo che sembra ormai deciso in favore dei padroni di casa che hanno chiuso questa terza frazione di gioco sul 71-59.

Nell’ultimo quarto quando le V Nere hanno un pò abbassato l’intensità difensiva mantenendo però delle buone percentuali in attacco. Il match si è definitivamente chiuso col canestro di che ha fissato lo score sul Miglior marcatore della serata è stato Gaines, autore di punti, mentre tra gli ospiti spiccano i 17 punti di Swing che però non sono bastati agli israeliani.

