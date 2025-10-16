Video Virtus Bologna Monaco (risultato finale 77-73) sintesi e highlights della gara valida per il quarto turno dell'Eurolega 2025/2026.

VIDEO VIRTUS BOLOGNA MONACO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna riesce ad avere la meglio sul Monaco vincendo per 77 a 73. Nel primo tempo gli emiliani infilano subito un paio di triple illudendosi per un istante di poter prendere il largo poichè la squadra del Principato non si lascia sorprendere e risponde anzi colpo su colpo così da chiudere in parità subito dopo i primi dieci minuti di gioco.

Gli uomini guidati da coach Ivanovic insistono e passano finalmente in vantaggio sfruttando la verve offensiva di Edwards in modo tale da forzare appunto i rivali di turno ad inseguirli poichè sotto di tre lunghezze al momento di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Nel secondo tempo il copione rimane invariato e si ripete con le Vu Nere che riescono così da guadagnare altri due punti di distacco nonostante i monegaschi facciano del loro meglio per reagire come si deve alla situazione che si è venuta a creare.

Nel finale alla compagine allenata da coach Vassilis Spanoulis non è sufficiente aggiudicarsi il quarto parziale per 18 a 20 considerando che falliscono l’eventuale aggancio e dunque la possibilità di prolungare la disputa all’extra time.

Questa vittoria permette alla Virtus Pallacanestro Bologna di migliorare il proprio record stagionale nella classifica di Eurolega per il 2025/2026 portandosi sul 2-2. La sconfitta ottenuta invece lontano dalle mura amiche forza a sua volta l’AS Monaco Basket, pur piazzandosi meglio in graduatoria generale grazie alla differenza punti, sul 2-2 dopo la quarta giornata della competizione.

