Video Virtus Bologna Real Madrid (risultato finale 74-68) sintesi e highlights della gara valida per la prima giornata di Eurolega 2025/2026.

VIDEO VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna ottiene un successo prestigioso vincendo per 74 a 68 contro il Real Madrid. In avvio di primo tempo le cose sembrano farsi subito complicate per le Vu Nere visto il buon approccio offensivo dimostrato dagli spagnoli, capaci apunto di forzare i rivali di giornata ad inseguirli sin dalle fasi iniziali della sfida.

Gli italiani rimangono però compatti e non si disuniscono sotto i colpi degli iberici prendendone presto le misure e ribaltando la situazione a loro favore: a partire dal secondo quarto la Virtus annichilisce il Real proprio sul piano dei rimbalzi, in cui avevano dominato in apertura, oltre che nelle stoppate aggiudicandosi il parziale per 24 a 16.

La ripresa comincia esattamente nello stesso modo rispetto a quanto avvenuto sul finire della frazione di gioco precedente e sono dunque sempre gli emiliani ad avere la meglio aumentando il divario sin lì maturato. Nel finale il copione rimane invariato in modo tale che i Blancos si arrendano pure in questa fase per 19 a 18.

I migliori marcatori della serata sono stati il numero 3 della Virtus Bologna Carsen Edwards ed il numero 11 del Real Mario Hedzonja grazie ai 14 punti messi a segno da ciascuno dei due. Parità nel computo dei falli personali, 19 per parte, e nelle palle perse, 10 per ogni squadra nonostante il 2 a 7 nelle rubate.

Buon inizio di stagione a livello europeo per la Virtus Bologna che ottiene dunque la prima vittoria in Eurolega nel turno inaugurale della competizione. Il Real Madrid finisce invece KO venendo sconfitto lontano dalle mura amiche all’esordio nella stagione 2025/2026.

