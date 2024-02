Video/ Virtus Bologna Scafati (94-67) sintesi e highlights: ! (Lega A basket, 11 febbraio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: LA SINTESI

Alla Virtus Segafredo Arena la Virtus Segafredo Bologna supera la Givova Scafati per 94 a 67 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo dell’incontro i padroni di casa allenati da coach Banchi partono forte prendendo presto in mano il controllo delle operazioni e forzando gli ospiti guidati da coach Boniciolli ad inseguirli sin dall’avvio del match nonostante una discreta partenza anche per loro.

I minuti scorrono sul cronometro ed i campani provano a correggere le disattenzioni mostrate in apertura di gara accorciando le sitanze come evidenziato dal parziale vinto per 20 a 18. Nel secondo tempo il copione della serata pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti le Vu Nere tornano ad ampliare il distacco sui gialloblu così da poter gestire il vantaggio acquisito nel quarto finale della contesa da una posizione più che favorevole.

Nell’ultima parte dell’incontro gli emiliano prendono il largo con un perentorio 26 a 14 che spegne definitivamente le speranze di rimonta della Scafati. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Virtus Bologna di salire a quota 30 nella classifica della Lega A mentre la Givova Scafati non si muove, rimanendo ferma a 20 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: IL TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Bologna abbia ampiamente meritato di ottenere questo successo a partire dalla maggior precisione complessiva in fase realizzativa, il 49.2% contro il 45.5%, passando per il dominio a rimbalzo, 37 a 28 totali dei quali 10 a 4 in attacco e 27 a 24 in difesa, e senza dimenticare il 7 a 16 nelle palle perse così come il 9 a 3 nella palle rubate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero cinquantacinque A. Abass grazie ai 15 punti messi a segno per la Virtus. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Givova a causa del 21 a 16 nel computo dei falli personali commessi.

VIRTUS BOLOGNA – Belinelli, Cordinier, Hackett, Shengelia, Zizic. Panchina: Abass, Dobric, Lomazs, Mascolo, Mickey, Pajola, Polonara. Coach: Banchi.

SCAFATI – Gamble, Mouaha, Pinkins, Rivers, Robinson. Panchinia: Imade, Morvillo, Nunge, Pini, Rossato, Sangiovanni, Strelnieks. Coach: Boniciolli.

