Video/ Virtus Bologna Treviso (91-77) sintesi e highlights: 20 per Shengelia (Lega A basket 11 novembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA TREVISO: LA SINTESI

Alla Virtus Segafredo Arena la Virtus Segafredo Bologna supera la Nutribullet Treviso Basket per 91 a 77 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da coach Banchi a prendere subito in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti guidati da coach Vitucci non rimangono a guardare e tentano di correggere immediatamente il trend dell’avvio di gara accorciando le distanze dopo un difficile -12.

Diretta/ Virtus Bologna Treviso (risultato finale 91-77): Vu nere al comando! (basket, 11 novembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i veneti danno del filo da torcere agli emiliani che, agendo bene a rimbalzo nonostante qualche problema nei possessi, riescono comunque ad imporsi anche in questa fase per 22 a 19 allungando ulteriormente il distacco già acquisito in apertura. Nel secondo tempo le Vu Nere dilagano con uno straripante parziale di 27 a 12 realizzato senza dubbio tramite un gran lavoro difensivo che ha portato al 38.5% di finalizzazione per i biancazzurri contro il 58.8% registrato appunto dagli avversari, sempre più dominanti pure a rimbalzo visto il 10 a 6 complessivo.

Diretta/ Real Madrid Virtus Bologna (risultato finale 100-74) streaming: Tavares 17 punti (9 novembre 2023)

Nell’ultima parte dell’incontro la NutriBullet effettua uno sforzo importante come si evince dal 30 a 19 maturato sebbene non sia sufficiente per quantomeno ridurre lo svantaggio e prolungare le ostilità all’extra time. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno del massimo campionato italiano permettono alla Virtus Bologna di salire a quota 12 nella classifica della Lega A di basket mentre Treviso non si muove, rimanendo ferma in fondo a zero punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA TREVISO: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Virtus Bologna sia stata sostanzialmente superiore a Treviso sotto tutti i punti di vista a cominciare per esempio dalla maggior precisione complessiva al tiro, il 46.6% contro il 43.8%, passando per i rimbalzi, 42 a 37 totali dei quali 15 a 12 in attacco e 27 a 25 in difesa, e senza dimenticare il 12 a 14 nelle palle perse oltre il 10 a 5 in quelle rubate. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventuno T. Shengelia grazie ai 20 punti messi a segno per la Virtus. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la compagine di casa a causa del 24 a 20 nel computo dei falli personali commessi.

DIRETTA/ Cremona Virtus Bologna (risultato finale 93-83): che Vanoli! (basket A1, 5 novembre 2023)

VIRTUS BOLOGNA – Belinelli, Cordinier, Hackett, Mickey, Shengelia. Panchina: Abass, Cacok, Dobric, Mascolo, Menalo, Pajola, Smith. Coach: Banchi.

TREVISO – Allen, Booker, Faggian, Harrison, Paulicap. Panchina: Camara, De Marchi, Mezzanotte, Pellizzari, Scandiuzzi, Zanelli. Coach: Vitucci.

GUARDA QUI IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VIRTUS BOLOGNA TREVISO













© RIPRODUZIONE RISERVATA