Alla Virtus Segafredo Arena la Virtus Bologna si aggiudica la sfida contro la Pallacanestro Varese vincendo in rimonta per 104 a 67. Nel primo tempo i lombardi iniziano la partita nel migliore dei modi poichè forzano gli emiliani ad inseguirli sin dalle prime battute acquisendo un vantaggio di quattro punti grazie all’ottimo lavoro svolto non solo in attacco ma soprattutto sul piano difensivo.

Tuttavia i biancorossi si devono ben presto rendere conto che le Vu Nere non hanno intenzione di rimanere a guardare con le mani in mano e cambiano anzi marcia per prendere il controllo del match: il parziale vinto per 32 a 13 è a di poco significativo delle correzioni effettuate in quegli aspetti su cui erano parsi carenti in avvio, come ad esempio i rimbalzi e la gestione dei possessi.

Nel secondo tempo il copione della gara non muta rispetto a quanto verificatori in precedenza. Gli uomini di coach Ivanovic tentano di prendere immediatamente il largo in maniera definitiva nonostante gli sforzi compiuti dalla compagine guidata invece da coach Kastritis, che prova come può ad avvicinarli.

Nel finale non si registra nulla di diverso e gli ospiti non hanno possibilità di dire la loro neanche in chiusura sebbene Hands si aggiudichi il titolo di top scorer grazie ai 20 punti siglati per i suoi. Questo successo consegna due punti alla Virtus Bologna che raggiunge in questo modo quota 42 nella classifica della Lega A di basket stagione 2024/2025. La sconfitta non permette invece all’Openjobmetis Varese di migliorarsi restando quindi bloccata con i suoi 18 punti.

