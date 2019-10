Video/ Virtus Bologna Varese (87-80): gli highlights. Quinta vittoria delle V nere!

La Virtus Bologna continua a macinare vittorie. Contro Varese è la quinta consecutiva in campionato per la squadra di Djordjevic, che trionfa dopo una partita intensissima. I bolognesi sono guidati dai 19 punti di Teodosic che mette una clamorosa tripla a 10” dal termine. Varese esce a testa altissima grazie anche allo strepitoso Josh Mayo, 27 punti. La Virtus capisce subito che sarà una serata complicata quando Mayo, nel primo periodo, mette a referto 10 punti e 18 alla pausa tenendo Varese in partita nonostante le varie fughe di Bologna. Teodosic non è molto preciso al tiro, ma serve i compagni alla grande, Gamble è in grande serata e all’intervallo è 40-34 per la capolista.

INTERVALLO

La Segafredo produce molto ma fallisce troppe occasioni, basti pensare ai sei liberi in fila nel terzo quarto sprecati. Il tentativo di allungo, 47-37, viene respinto da sette punti in fila dello stratosferico Mayo per il sorpasso 54-55. Varese chiude il terzo periodo avanti ma Markovic, all’inizio dell’ultimo quarto mostra tutto il suo talento e, con l’aiuto di Ricci, 8 punti, riporta avanti i suoi sul 72-63. Gli ospiti non mollano la presa e colpiscono con Clark e Jukovics riportandosi a -2, 78-76. Ma due recuperi consecutivi di Markovic danno a Hunter gli assist per chiudere definitivamente il discorso. I padroni di casa vincono 84-76 confermano di essere la squadra da battere. Mayo, con 27 punti, è stato il miglior realzzatore della gara.

VIDEO VIRTUS BOLOGNA VARESE, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA