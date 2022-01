Video/ Virtus Entella Gubbio (4-0) gol e highlights: poker per i liguri! (Serie C)

VIDEO ENTELLA GUBBIO (4-0): I LIGURI RIPARTONO CON UN POKER

La Virtus Entella supera agevolmente il Gubbio calando un poker firmato da Di Cosmo, Capello, Magrassi e Schenetti. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti della gara. Capello calcia su punizione, Ghidotti in due tempi controlla la sfera. Di Cosmo scende sulla destra e serve Karic, il tiro viene respinto da Redolfi. Sulla ribattuta arriva Paolucci che non riesce ad inquadrare la porta. Di Cosmo! La sblocca la Virtus Entella! Palla in area di rigore per Merkaj che può calciare ma serve il compagno libero che da due passi deposita la sfera in rete. Bel taglio di Fantacci sul primo palo, si salva l’estremo difensore avversario sulla conclusione. Di Noia raccoglie palla in area e di testa fa da sponda per Bulevardi, Borra para facile. Abbiamo intanto superato la mezzora di gioco, resiste il vantaggio firmato da Di Cosmo. Capello! Raddoppia la Virtus Entella! Bella iniziativa di Coppolaro che con il sinistro pesca il compagno di squadra, controllo e conclusione vincente. Il Gubbio prova a riaprirla subito con Sarao, attento Borra che sventa la minaccia. Termina la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Di Cosmo e Capello. Gara molto interessante con le due compagini che si stanno affrontando a viso aperto. Meritato il doppio vantaggio della Virtus Entella.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Tare: "Lavoriamo per sbloccarci" L.Alberto: "Tante voci ma..."

VIDEO ENTELLA GUBBIO: IL SECONDO TEMPO

Arena per Merkaj in area di rigore, spreca tutto da due passi il centravanti. Magrassi! La chiude la Virtus Entella! Karica dalla sinistra serve il compagno di squadra che non fallisce l’appuntamento con il gol. Schenetti! Cala il poker la Virtus Entella! Merkaj parte in contropiede e serve il compagno di squadra che non fallisce. Merkaj taglia bene sul primo palo e prova a calare il pokerissimo, non trova la porta. Prova a mette la sua firma Morosini, Ghidotti respinge come può e salva i suoi. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le due compagini negli spogliatoi, vince una gara senza storia la Virtus Entella.

Diretta Cagliari Fiorentina/ Streaming video tv: Walter Mazzarri ospita Italiano

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ENTELLA GUBBIO

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Olivera subito e Nandez per l'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA