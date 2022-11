Video/ Virtus Francavilla Audace Cerignola (1-1) gol ed highlights: pari nel derby!

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA (1-1): FINISCE PARI

Video di Virtus Francavilla Audace Cerignola che vede la squadra ospite passare immediatamente in vantaggio con la rete del solito Tascone. Gol numero 2 per il centrocampista che si conferma un’ottima pedina per gli inserimenti senza palla. Primo tempo che presenta un copione abbastanza netto. Nonostante sia un derby, la squadra ospite domina il campo sfidando più volte un attento Avella che sventa le occasioni che gli si presentano davanti. Tascone poi prova nuovamente a trovare la doppietta ma prima il fuori e poi un super Avella, sul suo tiro di punta, dice di no al giocatore dell’Audace che al momento decide l’incontro. Squadre all’intervallo dopo un match molto accesso ed entusiasmante.

Secondo tempo di Virtus Francavilla Audace Cerignola che regala ancora emozioni nonostante nei primi minuti ci siano diverse situazioni di stallo dopo i primi 45 minuti di fuoco. Sblocca il secondo tempo Perez dopo che Cisco ha saltato diversi avversari nella fascia. Azione impressionante dell’ex giocatore del Pisa che ha fatto vedere tutta la sua classe, da pochi passi, poi, Perez deve solo spedire la palla in rete. Forcing di entrambe le squadre nel secondo tempo che cercano di battagliarsi per non accontentarsi del semplice punto ma il tempo termina ed il risultato nel tabellino è di 1-1.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA: IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella M. (Portiere), Caporale A., Carella F. (dal 1′ st Di Marco T.), Cisco A., Idda R., Maiorino P., Miceli M., Murilo (dal 23′ pt Perez L.), Patierno C., Risolo A. (dal 27′ st Enyan E.), Tchetchua G. (dal 37′ st Giorno F.). A disposizione: Cardoselli C., Di Marco T., Enyan E., Giorno F., Macca F., Mastropietro F., Milli J. (Portiere), Minelli A., Perez L., Romagnoli A. (Portiere)

AUDACE CERIGNOLA: Allegrini G. (dal 35′ st Neglia S.), Blondett E., Capomaggio G., D’Andrea F. (dal 36′ st Achik I.), D’Ausilio M. (dal 26′ st Giofre P.), Ligi A., Malcore G., Miguel Angel (dal 25′ st Ruggiero Z.), Russo L., Saracco U. (Portiere), Tascone M.. A disposizione: Achik I., Botta M., Coccia G., Fares G. (Portiere), Giofre P., Inguscio A., Langella C., Neglia S., Olivera F., Ruggiero Z., Signorile S., Trezza S. (Portiere), Vitali P.

Reti: al 30′ st Perez L. (Virtus Francavilla) al 13′ pt Tascone M. (Audace Cerignola) .

Ammonizioni: al 11′ st Risolo A. (Virtus Francavilla), al 42′ st Enyan E. (Virtus Francavilla), al 44′ st Patierno C. (Virtus Francavilla) al 8′ st Blondett E. (Audace Cerignola), al 34′ st Capomaggio G. (Audace Cerignola).

