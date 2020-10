Video/ Virtus Francavilla Catania (0-1) highlights e gol: decide l’ex Sarao (Serie C)

Eccoci all’analisi del video di Virtus Francavilla Catania, partita giocata per la 5^ giornata nel girone C della Serie C. Una rete dell’ex Manuel Sarao, su calcio di rigore, decide la sfida disputata allo stadio Giovanni Paolo II con la vittoria preziosa degli etnei. Andiamo a rivivere le emozioni del match. Giannotti da due passi trova la grandissima risposta di Martinez. Rosaia risponde per le rime con la sfera che termina di un soffio fuori. Virtus Francavilla ad un passo dal gol! Mastropietro centra il palo da buona posizione. Bel tiro di Zenuni, Martinez la mette in corner. Maldonado la mette in mezzo, Biondi per un soffio non trova la porta. Franco la mette in mezzo, Martinez è rapido nell’uscita. Franco atterra Albertini, rigore per il Catania. Sulla sfera si presenta Sarao che non lascia scampo a Crispino, compagine etnea in vantaggio La prima frazione termina con il Catania in avanti grazie alla rete siglata da Sarao.

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA: IL SECONDO TEMPO

Nel video di Virtus Francavilla Catania arriviamo alle emozioni del secondo tempo. Ci prova subito Zanchi, Crispino per poco viene beffato. Emmausso si accende all’improvviso ma trova la deviazione di Crispino. Grande chance per Mastropietro che trova sulla sua strada un grande Martinez. Martinez grande protagonista fino ad ora, l’estremo difensore autore di grandi parate. Ekuban di testa per un soffio non trova il gol. Castorani dalla lunga distanza, para Martinez. I padroni di casa attaccano a testa bassa, circa dieci minuti alla fine della gara. Mastropietro prova la girata ma la sua conclusione viene messa in angolo da un difensore. Celli di testa trova l’ennesimo miracolo di Martinez, un muro stasera.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Crispino; Delvino, Pambianchi (75′ Celli), Caporale; Giannotti, Franco, Zenuni (75′ Castorani), Di Cosmo, Nunzella; Mastropietro; Ekuban. A disp.: Costa, Pino, Calcagno, Carella, Buglia, Puntoriere. All. Trocini.

CATANIA (3-4-2-1): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini (69′ Welbeck), Rosaia, Maldonado, Zanchi (88′ Pellegrini); Biondi (88′ Manneh), Emmausso (69′ Pecorino); Sarao (64′ Calapai). A disp.: Confente, Vicente, Izco, Gatto, Piovanello, Piccolo. All. Raffaele.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Montagnani-Caso).

MARCATORI: 43′ rig. Sarao

NOTE: Ammoniti Sarao, Delvino, Giannotti, Martinez, Ekuban, Franco, Zanchi, Maldonado. Espulso al 45′ il tecnico Trocini (VFr). Spettatori circa 350.

