Video/ Virtus Francavilla Catanzaro (2-1): highlights e gol. Decide Pierno al 75′!

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO (2-1): LA SINTESI

Alla Nuovarredo Arena la Virtus Francavilla supera il Catanzaro per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Taurino tentano di affacciarsi subito pericolosamente in avanti al 4′ con scarso successo e gli ospiti allenati da mister Vivarini replicano riuscendo invece a passare in vantaggio intorno al 10′ grazie alla rete messa a segno da Cianti, autore di un colpo di testa vincente su assist di Carlini.

I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi trovano il gol del pareggio al 24′ per merito di Mastropietro, protagonista di un altro colpo di testa vincente sul lancio di Maiorino. Il loro compagno Vandeputte calcia quindi in curva al 30′ sull’iniziativa respinta di Cianci.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i calabresi suonano la carica al 55′ quando la conclusione di Bombagi non inquadra lo specchio della porta avversaria. Ancor meno efficaci le sortite offensive proposte dai pugliesi in questa fase. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Pierno a ribadire in rete un suo stesso tap-in al 76′ completando la rimonta per i suoi in maniera definitiva.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Delrio, proveniente dalla sezione di Reggio Emilia, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Toscano e Idda da un lato, Carlini, Vandeputte, Curiale e Welbeck dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Virtus Francavilla di salire a quota 33 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Catanzaro, rimasti appunto fermi a 32 punti.

IL TABELLINO

Virtus Francavilla-Catanzaro 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 10′ Cianci(C); 23′ Mastropietro(V); 76′ Pierno(V).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2) – Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Toscano, Ingrosso; Mastropietro; Maiorino, Perez. All.: Taurino.

CATANZARO (3-4-1-2) – Branduani; Gatti, Martinelli, Scognamillo; Bearzotti, Verna, Welbeck, Vandeputte; Bombagi; Carlini, Cianci. All.: Vivarini.

Arbitro: Michele Delrio (sezione di Reggio Emilia).

Ammoniti: 33′ Carlini(C); 36′ Vandeputte(C); 41′ Toscano(V); 88′ Curiale(C); 90’+2′ Idda(V); 90’+6′ Welbeck(C).

