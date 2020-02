Video/ Virtus Francavilla Catanzaro (4-0): highlights e gol, match senza storia

Serata nera per il Catanzaro in Puglia nella 27^ giornata di Serie C, con la Virtus Francavilla domina e vince 4-0 un match senza storia, assestandosi in zona play off, mentre il Catanzaro è costretto ad incassare la nona sconfitta stagionale. Ritmi molto blandi nel primo tempo, i padroni di casa trovano il lampo giusto al 22 con una gran botta di Vazquez, che ribadisce in rete di prima intenzione un cross basso in area. Il Catanzaro sembra tramortito e incapace di imbastire una reazione, al 35′ perfetto inserimento in area di Di Cosmo su cross da calcio d’angolo e i pugliesi approfittano nel migliore dei modi del momento no degli avversari siglando il raddoppio.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i calabresi non portano nulla di nuovo, la Virtus Francavilla riesce a dilagare facilmente: al 14′ i padroni di casa possono usufruire di un calcio di rigore: Atanasov stende Delvino in area e dal dischetto Perez sigla il tris per le padrone di casa. E dopo appena 2′ lo stesso Perez sigla doppietta personale e 4-0 per il Francavilla concretizzando di testa un perfetto contropiede. Il finale di partita è dunque pura accademia con i pugliesi che fanno girare tranquillamente il pallone, nel Catanzaro solamente Iuliano cerca un sussulto d’orgoglio, andando vicino in due occasioni al gol della bandiera. E’ comunque troppo tardi per la squadra di Auteri che cade di nuovo in uno dei suoi caratteristici black out di questa stagione, mentre la Virtus Francavilla può davvero iniziare a credere nella partecipazione alla post season.

