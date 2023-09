Video/ Virtus Francavilla Crotone (3-1) gol e highlights: Polidori chiude i conti (Serie C 17 settembre 2023)

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE 3-1

Il Crotone ne prende altri tre, seconda sconfitta consecutiva e riflessione aperta per mister Zauli che prova a cambiare uomini e modulo ma senza esiti. Merito anche di una Virtus Francavilla in giornata di grazia e trascinata da super Giovinco, autore del primo gol stagionale dei pugliesi. Corre il 26′, infatti, quando l’ex Catania disegna una punizione praticamente perfetta, non può nulla Dini. Il Crotone reagisce subito ma Giron compie un errore clamoroso: il terzino sinistro dei calabresi, a porta vuota, calcia alto un assist perfetto di Gomez. A cinque minuti dall’intervallo arriva il pareggio del Crotone: calcio d’angolo battuto da Giron e colpo di testa vincente di Gigliotti.

SECONDO TEMPO

Al primo tentativo la Virtus Francavilla rimette il naso avanti: Fornito recupera palla a centrocampo e dopo un assolo lascia partire un sinistro velenoso. Dini non può nulla ma la difesa calabrese rimane immobile, errore grave e padroni di casa di nuovo in vantaggio. Passano pochi minuti e piove sul bagnato in casa Crotone: Gigliotti rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno la formazione di Zauli tenta di spaventare i padroni di casa e al 20′ ci prova Giron direttamente su calcio di punizione, nulla di fatto. A cinque minuti dal termine nuovamente Dini protagonista: questa volta il portiere ospite vola in tuffo per negare la gioia del gol a Macca. Ma a due giri di lancette dal 90′ ecco il tris pugliese: brutto pallone perso da Rojas e Macca mette al centro per Polidori che, di testa, infila in rete la sua prima marcatura in maglia Virtus Francavilla.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA CROTONE: IL TABELLINO

Virtus Francavilla: Forte, Accardi, Gavazzi (De Marino 8′), Monteagudo; Di Marco, Macca, Fornito, Biondi (Izzillo 78′), Nicoli, Artistico (Polidori 78′), Giovinco. A disp.: Carretta, Locatelli, Zuppel, Carella, Lo Duca, Risolo, Serio, Yakubiv, Enyan, Fekete, Latagliata. All.: Villa

Crotone: Dini, Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron (Crialese 72′); Tribuzzi,Felippe (D’Errico 60′), Petriccione, Vitale (Rojas 83′); Gomez (D’Ursi 72′), Vuthaj (Tumminello 72′). A disp.: Lucano, D’Alterio, Papini, Vinicius, Bruzzaniti, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Spaltro, Pannitteri. All.: Zauli

Arbitro: Mirabella di Napoli

Reti: Giovinco (V) 26′; Giron (C) 40′; Fornito (V) 52′; Polidori (V) 87′.

Espulso: Gigliotti (C) 56′

