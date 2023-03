Video/ Virtus Francavilla Potenza (1-1) gol ed highlights: che spreco per i pugliesi!

Video Virtus Francavilla Potenza che inizia con dei ritmi non troppo alti e formazioni che preferiscono studiarsi senza concedere il fianco alla squadra avversaria. Si sente l’assenza di Cosimo Patierno, bomber autore di 16 gol in campionato con la maglia della Virtus Francavilla. Tuttavia la formazione di cosa sblocca subito il risultato con la rete di Minelli, abile a colpire la palla testa dopo la punizione deviata partita dal piede di Maiorino. Continua a creare sempre occasioni la formazione pugliese che schiaccio avversari giocando meglio e sfiorando più volte ottime giocate per un potenziale raddoppio. Nervoso il potenza che si becca anche il cartellino giallo col proprio capitano Del Pinto.

Succede di tutto nel secondo tempo della sfida tra Virtus Francavilla e Potenza. Occasioni occasioni Dumbo le parti con la formazione rossoblu più vicino al pareggio rispetto al raddoppio dei padroni di casa che però, beccano una traversa con Murilo. Nel finale è assedio lucano con Volpe che nei minuti finali trova la rete il pareggio ma questa viene annullata per posizione fuorigioco. La gara sembra finita ma non è così, lo stesso Volpe mette una palla in mezzo che si tramuta in goal il pareggio al Potenza.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA: IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Caporale A., Cardoselli C., Cisco A., De Marino D., Di Marco T., Maiorino P., Minelli A., Murilo, Risolo A., Romagnoli A. (Portiere), Solcia D.. A disposizione: Carella F., Demirdjian A., Fekete, Macca F., Manarelli D., Milli J. (Portiere), Negro D. (Portiere), Patierno C., Prinelli L., Tchetchua G., Vapore, Yakubiv S.

POTENZA: Armini N., Del Pinto L., Di Grazia A., Gasparini M. (Portiere), Girasole D., Gyamfi B., Hadziosmanovic C., Laaribi M., Murano J., Sbraga A., Talia A.. A disposizione: Alagna F., Alastra F. (Portiere), Bianchi N., Cittadino A., Del Sole F., Legittimo M., Logoluso G., Riccardi P., Rocchi G., Schimmenti E., Steffe D., Verrengia B., Volpe G.

Reti: al 22′ pt Minelli A. (Virtus Francavilla) al 45’+6 st Volpe G. (Potenza) .

Ammonizioni: al 31′ pt Del Pinto L. (Potenza).

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA: GOL ED HIGHLIGHTS











