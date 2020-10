Video/ Virtus Francavilla Potenza (2-1): highlights e gol. Mastropietro decisivo!

Allo Stadio Giovanni Paolo II la Virtus Francavilla supera il Potenza in rimonta per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Somma a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni concludendo largo di testa con Cianci già al 2′ ed al 7′. I padroni di casa guidati dal tecnico Trocini non si lasciano intimidire ma falliscono una clamorosa opportunità per passare in vantaggio intorno al 9′ quando Nunzella non trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo subito da Di Cosmo. Al 13′ i rossoblu non inquadrano lo specchio della porta con il tiro di Salvemini. I minuti scorrono sul cronometro e la fortuna non sembra affatto girare dalla parte dei pugliesi che si vedono annullare un gol ad Ekuban per fuorigioco al 23′. Anche gli ospiti viene quindi annullata una rete a Coccia di testa sempre per offside al 26′ ma gli uomini di mister Somma riescono a spezzare l’equilibrio trovando la rete del vantaggio verso il 28′ per merito di Cianci, autore di una grande conclusione dalla lunga distanza. Le cose però non si mettono in discesa per gli ospiti che rimangono in inferiorità numerica a partire dal 32′ a causa dell’espulsione per doppio giallo rimediata da Zampa, forzando poi l’ingresso di Iuliano per Di Livio al fine di sistemare l’assetto della squadra. I biancazzurri hanno maggiore spazio per poter agire e provano ad andare a caccia del pari con Franco e Nunzella.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Castorani al posto di Sparandeo tra le fila della Virtus, i pugliesi partono alla grande andando a caccia del pareggio e riuscendo quindi a ristabilire l’equilibrio iniziale verso il 57′ per merito dell’ottimo Nunzella, protagonista con un bel tiro vincente dal limite dell’area. La squadra del tecnico Trocini, forte anche della superiorità numerica, non sembra affatto paga del gol segnato ed infatti completa la rimonta al 63′ grazie a Mastropietro, capitalizzando nel migliore dei modi il suggerimento offertogli dal suo compagno Delvino. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri falliscono un paio di spunti interessanti per chiudere definitivamente i conti con Di Cosmo, Perez e Giannotti mentre i rossoblu provano inutilmente ad acciuffare l’eventuale pareggio con Compagnon nel recupero. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Ricci, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Sparandeo, Zenuni, Giannotti, Delvino, Mastropietro da un lato, Zampa, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Di Livio e Viteritti dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Virtus di portarsi a quota 5 nella classifica del girone C della Serie C, raggiungendo in questo modo proprio i diretti rivali di giornata del Potenza, rimasti appunto fermi a 5 punti.

IL TABELLINO

Virtus Francavilla-Potenza 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 28′ Cianci(P); 57′ Nunzella(V); 63′ Mastropietro(V).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Crispino; Delvino, Di Cosmo, Caporale; Giannotti, Mastropietro, Zenuni, Franco, Sparandeo; Nunzella, Ekuban. A disp.: Costa, Calcagno, Pino, Pambianchi, Carella, Castorani, Celli, Puntoriere, Tchetchoua, Perez, Buglia. All.: Trocini.

POTENZA (4-2-3-1) – Marchegiani; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Coccia, Coppola; Di Livio, Di Somma, Cianci; Salvemini. A disp.: Santopadre, Iuliano, Vitteritti, Iacullo, Volpe, Sandri, Brescia, Romei, Baclet, Compagnon, Costa Pinto. All.: Somma.

Arbitro: Marco Ricci (sezione di Firenze).

Ammoniti: Sparandeo(V); Zampa(P); Zenuni(V); Di Livio(P); Giannotti(V); Delvino(V); Mastropietro(V); Viteritti(P).

Espulsi: Zampa(P) per doppia ammonizione.

