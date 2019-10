Video/ Virtus Francavilla-Vibonese (6-2): highlights, che batosta per gli ipponici!

Il video con i gol e gli highlights di Virtus Francavilla-Vibonese 6-2 contiene le immagini salienti della goleada che la formazione allenata da Bruno Trocini ha rifilato a quella di Giacomo Modica, una sconfitta pesantissima per gli ipponici che già nella prima frazione di gioco erano stati puniti per tre volte dagli avversari, a segno con Perez (doppietta per l’attaccante originario di Mesagne) e Caporale. Nella ripresa il passivo per i monteleonesi si aggrava ulteriormente con le marcature di Albertini e Vazquez che calano la manita e mettono definitivamente la parola fine alla contesa. Con cinque gol di vantaggio i biancazzurri comprensibilmente si rilassano e consentono agli ospiti di accorciare le distanze, regalando loro due calci di rigore entrambi trasformati da Tito. In ogni caso i tre punti non sono mai stati in pericolo e per ribadire il concetto a tempo praticamente scaduto Bovo ha arrotondato ulteriormente il punteggio che si addice più a un incontro di tennis che a una partita di calcio. Di certo il pubblico del “Giovanni Paolo II” non può assolutamente lamentarsi dello spettacolo offerto dalle due squadre, in particolare da quella di casa, che con questa larghissima vittoria, oltre a consolidare la propria presenza in zona play-off, sale al terzo posto nella speciale graduatoria delle squadre che hanno segnato di più nel girone C di Serie C. Non sarà un post-gara semplice per Modica e i suoi ragazzi, sicuramente la notte porterà consiglio ai dirigenti del club di Vibo Valentia: un cambio di panchina sembra una decisione quantomeno prematura considerando che la squadra veniva da tre risultati utili consecutivi e nell’arco di una stagione lunga come questa uno scivolone simile ci può stare, l’importante è che non si ripeta da qui a breve, in quel caso sì che sarà necessario correre ai ripari.

VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA-VIBONESE 6-2, IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-VIBONESE 6-2 (3-0)

VIRTUS FRANCAVILLA: Poluzzi (73′ Costa), Zenuni, Tiritiello, Gigliotti (58′ Bovo), Vazquez, Perez (74′ Di Cosmo), Delvino, Albertini, Caporale, Sparandeo (73′ Nunzella), Tchetchoua (45’+2′ Mastropietro). All.: Bruno Trocini.

VIBONESE: Greco, Tito, Rezzi (46′ Maniscalchi), Allegretti (55′ Bernardotto), Ciotti, Tumbarello (68′ Pugliese), Bubas (54′ Emmausso), Altobello, Redolfi, Petermann (84′ Mahrous), Prezioso. All.: Giacomo Modica.

ARBITRO: Paolo Bitonti (sez. di Bologna).

AMMONITI: Peterman (V), Tumbarello (V). Gigliotti (F).

RECUPERO: 3′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 15′ Caporale (F), 16′ e 28′ Perez (F), 57′ Albertini (F), 60′ Vazquez (F), 68′ rig. e 79′ rig. Tito (V), 90’+1′ Bovo (F):

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI VIRTUS FRANCAVILLA-VIBONESE 6-2 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA