Video/ Virtus Verona Carpi (1-2): highlights e gol. Ai falconi basta Vano al 80′

Allo Stadio Comunale Gavagnin-Nocini il Carpi supera in trasferta la Virtus Verona per 2 a 1. Come si vede nel video Virtus Verona Carpi, nelle fasi iniziali del primo tempo sono gli ospiti a partire meglio prendendo in mano le redini del match e passando in vantaggio all’11’ grazie alla rete segnata da Jelenic. I biancorossi sembrano in controllo della situazione e vanno in cerca del raddoppio, sventato soltanto dalle ottime parate di Chiesa. Tuttavia, nel secondo tempo, precisamente al 74′, la squadra di mister Riolfo si fa del male regalando il gol del pareggio a causa dell’autorete di Nobile, arrivata su un calcio d’angolo apparentemente innocuo battuto da Danti. Ci pensa infine Vano, all’80’, a fissare definitivamente il punteggio in favore degli emiliani. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Luciani, della sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Pellacani, Gasperi e Casarotto da un lato, Sabotic dall’altro. I tre punti conquistati in questa sedicesima giornata di campionato permettono al Carpi di salire a quota 32 nella classifica del girone B di Serie C mentre la Virtus Verona non si muove, rimanendo ferma a 23 punti.

IL TABELLINO

Virtus Verona-Carpi 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 11′ Jelenic(C); 74′ AUTO Nobile(C); 80′ Vano(C).

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) – Chiesa; Lavagnoli, Curto, Pellecani, Vannucci; Sammarco, Gasperi, Onescu; Danti; Odogwu, Magrassi. A disp.: Sibi, Malaffo, Marcandalla, Danieli, Casarotto, Santacroce, Manarin, Fermo, Da Silva, Lupoli, Baravelli, Sirignano. All. : Luigi Fresco.

CARPI (4-3-1-2) – Nobile; Rossoni, Ligi, Sabotic, Sarzi Puttini; Jelenic, Pezzi, Saber; Saric; Vano, Biasci. A disp.: Rossini, Varoli, Pellegrini, Carletti, Van der Heijden, Carta, Maurizi, Lomolino, Fofana, Clemente, Simonetti, Boccaccini. All.: Giancarlo Riolfo.

Arbitro: Francesco Luciani (Roma 1).

Ammoniti: 51′ Pellacani(V); 61′ Sabotic(C); 65′ Gasperi(V); 86′ Casarotto(V).

