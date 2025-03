VIDEO VIRTUS VERONA LECCO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini si conclude con un pareggio per 1 a 1 la sfida tra Virtus Verona e Lecco. Nel primo tempo i rossoblu non capitalizzano in avvio su punizione al 2′ con Ronco e sul fronte opposto i Manzoniani spezzano invece l’equilibrio con il gol del vantaggio siglato al 5′ da Sipos, il cui colpo di testa si rivela vincente sull’assist di Frigerio.

Lo stesso Sipos spreca poi un’occasione per firmare una doppietta personale intorno al 23′ ed i rossoblu vanno malamente a caccia dell’eventuale rete del pari sia con Zarpellon al 24′ che con De Marchi al 34′. Nel secondo tempo gli uomini di mister Fresco ci riprovano senza fortuna a giudicare dal palo centrato su punizione da Gatti al 51′ e Furlan disinnesca De Marchi al 54′.

Negli ultimi minuti i veneti concretizzano al 79′ con il calcio di rigore trasformato da Manfrin ed assegnato per l’intervento irregolare commesso da Ferrini nei confronti del solito De Marchi. All’83’ la Virtus ha anche modo di disperarsi ulteriormente quando Mehic sfiora il sorpasso.

Questo punteggio finale assegna un punto sia alla Virtus Verona, adesso a quota 48, che al Lecco, ora a 37 punti, nella classifica del girone A di Serie C stagione 2024/2025 dopo trentatre giornate di campionato.

VIDEO VIRTUS VERONA LECCO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS