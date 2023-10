Video/ Virtus Verona Mantova (0-2) gol e highlights: ospiti imbattibili! (28 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS VERONA MANTOVA: SINTESI

Virtus Verona e Mantova, il punteggio rimane invariato sullo 0-0, ma l’intensità della partita è palpabile. Manfrin, calciatore della Virtus Verona, ha avuto un’occasione d’oro per sbloccare il punteggio, dimostrando la pericolosità degli attacchi della squadra di casa. Il campo è teatro di scambi avvincenti e azioni di gioco coinvolgenti, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo della partita. Le manovre tattiche e le giocate individuali aggiungono suspense all’incontro, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso. L’occasione creata da Manfrin è stata uno dei momenti salienti, evidenziando la determinazione della Virtus Verona a ottenere un vantaggio iniziale. La sfida tattica tra le due squadre è chiaramente evidente, con entrambe alla ricerca dell’apertura del punteggio. Il pubblico, con grande attesa, segue ogni azione sperando che gli attaccanti possano capitalizzare sulle occasioni create. La partita si sviluppa in un equilibrio dinamico, e il risultato finale resta ancora incerto.

Nella fase conclusiva del primo tempo di Virtus Verona e Mantova, il punteggio si mantiene inalterato sullo 0-0, ma si registra un momento di grande eccitazione quando Doumbia della Virtus Verona si trova di fronte a un’occasione per sbloccare la partita. Doumbia, con la sua abilità e agilità, ha saputo creare un’opportunità per la sua squadra, mettendo alla prova la difesa avversaria. La tensione in campo è palpabile, con entrambe le squadre che cercano di prendere l’iniziativa e conquistare il vantaggio prima dell’intervallo. Gli appassionati tifosi presenti sugli spalti sono in attesa di vedere come si evolverà la partita e sperano che il loro giocatore riesca a capitalizzare l’occasione per portare la Virtus Verona in vantaggio. L’atmosfera è carica di emozione, e il pubblico è ansioso di vedere cosa riserverà il secondo tempo di questa sfida avvincente.

VIRTUS VERONA MANTOVA, IL SECONDO TEMPO

Virtus Verona e Mantova, la squadra ospite ha conquistato la vittoria per 1-0, grazie alla rete decisiva di Brignano. La partita è stata combattuta sin dall’inizio, con entrambe le squadre impegnate a cercare spazi e a creare opportunità per sbloccare il punteggio. È stato Brignano a emergere come il protagonista del match, segnando il gol che ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore del Mantova. La rete di Brignano potrebbe essere stata il risultato di una magistrale azione individuale, di una combinazione di squadra o di un colpo di testa preciso su un calcio d’angolo. I dettagli esatti dell’azione saranno fondamentali per capire come si è sviluppato il momento chiave della partita.

Virtus Verona e Mantova, la squadra ospite ha conquistato una vittoria convincente per 2-0, con il gol decisivo messo a segno da Suagher. La partita è stata caratterizzata da una intensa lotta sul campo, con entrambe le squadre che cercavano di affermarsi. Tuttavia, è stato Suagher a emergere come protagonista indiscusso, siglando il gol che ha segnato il destino della partita. Il momento chiave è arrivato quando Suagher è riuscito a superare la difesa avversaria e, con un tocco preciso, ha infilato il pallone in rete, portando il Mantova in vantaggio. La squadra di casa, Virtus Verona, ha lottato per recuperare, ma il Mantova ha consolidato la sua posizione con un secondo gol, chiudendo la partita con un netto 2-0. La vittoria di Mantova rappresenta un risultato significativo per la squadra ospite, mentre la Virtus Verona rifletterà sulle aree di miglioramento necessarie per le sfide future.

VIRTUS VERONA MANTOVA, IL TABELLINO

VIRTUS VERONA: Sibi S., Cabianca E., Faedo C., Ruggero M., Daffara M. (dal 45′ st Mazzolo F.), Metlika A., Zarpellon L. (dal 34′ st Gomez J.), Manfrin G., Danti D. (dal 45′ st Mehic D.), Ceter D. (dal 35′ st Zigoni G.), Casarotto M.. A disposizione: Voltan M., Zecchin A., Begheldo G., Cellai L., Demirovic E., Lodovici R., Menato A., Ntube M. R., Toffanin F., Vesentini F.

MANTOVA: Festa M., Radaelli N., Brignani F., Cavalli T., Celesia C. (dal 18′ st Suagher E.), Muroni M. (dal 15′ pt Trimboli S.), Burrai S., Bani C. (dal 36′ st Fedel G.), Mensah D., Galuppini F., Fiori A. (dal 18′ st Monachello G.). A disposizione: Sonzogni L., Argint G., Bragantini D., Giacomelli S., Panizzi E., Redolfi A., Wieser D.

RETI: al 12′ st Brignani F. (Mantova) , al 27′ st Suagher E. (Mantova) .

AMMONIZIONI: al 23′ st Ruggero M. (Virtus Verona), al 26′ st Daffara M. (Virtus Verona) al 31′ pt Cavalli T. (Mantova), al 14′ st Celesia C. (Mantova), al 26′ st Burrai S. (Mantova), al 32′ st Galuppini F. (Mantova), al 44′ st Radaelli N. (Mantova).

