Video/ Virtus Verona Novara (3-0) gol e highlights: prestazione da urlo per i veneti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS VERONA NOVARA: OSPITI TRAVOLTI!

Andiamo a vedere il video Virtus Verona Novara che racconta un bellissimo primo tempo sbloccato dopo solamente quattro minuti di gioco dalla rete di Fabbro, bravo a sfruttare l’ottimo traversone arrivato dalla fascia sinistra con Danti. Lo stesso numero 10 ha saltato di diversi giocatori avversari prima di scodellare un interessante pallone in mezzo con l’attaccante ex Siena pronto a intervenire anticipando il difensore avversario spedendo il pallone in porta. Sono ben 5 le ammonizioni nei primi 45 di gioco virgola di cui ben quattro nei confronti della formazione piemontese oggi ospite.

Al 35esimo minuto raddoppio del Virtus Verona con un grandissimo gol da fuori siglato dal difensore ventenne Munaretti, al suo primo gol nel mondo professionistico. Tris di Michael Fabbro autore oggi di una bellissima doppietta confermando l’ottimo momento di forma dopo il gol, nell’ultima di campionato, contro la formazione under 23 della Juventus. Per lui gol con un facile tap-in dopo il colpo di testa di Munaretti da pochi passi all’interno dell’area di rigore. Non basta il piccolo forcing finale del Novara, Virtus Verona che esce dal campo con la vittoria e con il pass per il prossimo turno dei play-off, la favole della formazione veneta continua.

VIDEO GOL VIRTUS VERONA NOVARA: IL TABELLINO

VIRTUS VERONA: Gomez J., Zarpellon L., Kristoffersen . J., Amadio M., Giacomel A. (Portiere), Daffara M., Cella S., Faedo C., Tronchin S., Hallfredsson E. (dal 15′ st Gomez J.), Lonardi L., Munaretti L. (dal 36′ st Amadio M.), Danti D. (dal 27′ st Zarpellon L.), Casarotto M., Fabbro M. (dal 28′ st Kristoffersen . J.). A disposizione: Begheldo G., Cellai L., Freddi A. (Portiere), Mazzolo F., Nalini A., Priore E., Ruggero M., Santi M., Sibi S. (Portiere), Talarico R., Turra M.

NOVARA: Gonzalez P. A., Margiotta F., Desjardins A. (Portiere), Benalouane Y., Ariaudo L., Illanes J., Calcagni R., Rocca M., Ranieri R., Varone I., Lazaar A. (dal 3′ st Gonzalez P. A.), Galuppini F., Spalluto S. (dal 14′ st Margiotta F.). A disposizione: Bonaccorsi S., Buric N., Carillo L., Di Munno A., Fragomeni K., Khailoti O., Lanzarotti M., Menegaldo T. (Portiere), Pelagotti A. (Portiere), Tentoni T.

Reti: al 4′ pt Fabbro M. (Virtus Verona) , al 35′ pt Munaretti L. (Virtus Verona) , al 2′ st Fabbro M. (Virtus Verona) .

Ammonizioni: al 22′ pt Faedo C. (Virtus Verona), al 13′ st Munaretti L. (Virtus Verona) al 14′ pt Illanes J. (Novara), al 29′ pt Lazaar A. (Novara), al 33′ pt Varone I. (Novara), al 42′ pt Benalouane Y. (Novara).

VIDEO VIRTUS VERONA NOVARA: GOL E HIGHLIGHTS













