Video/ Virtus Verona Padova (1-1) gol e highlights: Varas regala il pari in extremis (4 febbraio 2024)

Video Virtus Verona Padova che termina con il risultato di 1-1. Primo tempo molto equilibrato che termina con il punteggio a reti bianche. Padova che prova subito con il nuovo acquisto Nicola Valente a cercare la via del gol ma la precisione dell’ex calciatore del Palermo non è delle migliori e non inquadra la porta. Poco dopo Amadio per poco non batte Donnarumma con un cross che diventa un tiro. L’ex portiere del Milan riesce a smanacciare riuscendo a bloccare la sfera. Dopo 45 minuti il risultato è di parità. Secondo tempo della sfida che si apre con il vantaggio dei padroni di casa grazie al colpo di testa perfetto sugli sviluppi in calcio d’angolo realizzato da Juanito Gomez. L’ex calciatore del Verona porta in vantaggio i suoi sfruttando il colpo di testa.

Padova che prova il tutto per tutto ma che si becca due ammonizioni ai danni di Valente e Bortolussi. Ci prova da fuori ancora una volta Valente ma nulla da fare. Dopo 90 minuti arriva il triplice fischio parte del direttore di gara che mando la mia squadra degli spogliatoi per il fine match. Calcio di rigore per il Padova. Varas si presenta dagli undici metri e batte il portiere avversario con una conclusione a spiazzare il portiere avversario. Dopo 90 minuti arriv il triplice fischio. Pareggio tra Virtus Verona e Padova che si accontentano di un punto. (Marco Genduso)

VIDEO VIRTUS VERONA PADOVA: IL TABELLINO

VIRTUS VERONA: Sibi S. (dal 1′ st Voltan M.), Daffara M., Ruggero M., Ntube M., Zarpellon L. (dal 35′ st Begheldo G.), Vesentini F. (dal 43′ st Demirovic E.), Ceter D., Metlika A., Amadio M., Gomez J. (dal 26′ st Menato A.), Danti D. (dal 27′ st Mehic D.). A disposizione: Ambrosi G., Lodovici R., Manfrin G., Mazzei G. (Portiere), Toffanin F., Zigoni G.

PADOVA: Donnarumma A. (Portiere), Belli F., Delli Carri F., Faedo C., Villa L. (dal 9′ st Capelli A.), Varas K., Crisetig L. (dal 9′ st Palombi S.), Bianchi N. (dal 1′ st Dezi J.), Valente N. (dal 35′ st Tordini M.), Liguori M., Zamparo L. (dal 9′ st Bortolussi M.). A disposizione: Crescenzi L., Favale G., Kirwan N., Perrotta M., Rossi R. (Portiere), Zanellati A. (Portiere)

Reti: al 4′ st Gomez J. (Virtus Verona) al 37′ st Varas K. (Padova) .

Ammonizioni: al 34′ pt Vesentini F. (Virtus Verona), al 40′ pt Ntube M. (Virtus Verona), al 17′ st Voltan M. (Virtus Verona), al 31′ st Menato A. (Virtus Verona) al 11′ st Valente N. (Padova), al 21′ st Bortolussi M. (Padova).

