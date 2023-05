Video/ Virtus Verona Pescara (2-2) gol e highlights: tutto rimandato al ritorno

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS VERONA PESCARA:

Virtus Verona Pescara, gara equilibrata tra due compagini che cercano più di studiarsi in questi primi venti minuti piuttosto che attaccare. Perchè giocare in maniera offensiva significherebbe scoprirsi e nel farlo si potrebbero prendere goal evitabili. Questo però non ha impedito allo spettacolo di decollare, infatti il Pescara con un’azione indipendente di Merola che dall’esterno si accentra per andare sul suo piede forte e provare una conclusione che però viene smorzata da un difensore, il tiro infatti finisce facile preda del portiere Giacomelli.

Il primo tempo di Virtus Bologna Pescara finisce, e dopo uno scoppiettante periodo in cui le due squadre hanno maturato diverse occasioni per andare in vantaggio. Da una parte i padroni di casa si rendono pericolosi con Gomez che viene trovato sapientemente in area di rigore. Il tiro però risulta debole sopratutto perchè viene tirato con il suo piede non naturale. Dalla parte degli ospiti invece si è resa pericolosa la punta centrale Lescano che fa venie un brivido a tutti i tifosi veronesi con un colpo di testa che finisce veramente a lato di qualche centimetro. L’equilibrio è il vero padrone del gioco e questo potrà solo che regalare un secondo tempo incerto nonostante il gol di Delle Monache a cui risponde Danti.

Virtus Verona Pescara che dopo un frizzante finale di primo tempo sembra essersi un po’ sopita come gara. Questo è da ricondurre che è una gara da giocare in 180 minuti e che sopratutto dove gli errori possono pesare molto. Dopotutto entrambi i goal segnati nel primo tempo sono frutti di errori di disimpegno. Proprio negli spazi stretti i giocatori con più dribbling e capacità nel saltare l’uomo possono dire la propria. Infatti l’unica azione pericolosa del secondo tempo passa dai piedi di un buon dribblatore ossia Delle Monache che stava per trovare la doppietta.

Termina Virtus Verona Pescara, gara ingessata nel secondo tempo che non ha avuto grandi acuti per le difese rocciose e qualche errore di troppo in fase di impostazione dopo che gli schemi hanno iniziato a saltare. La gara sicuramente sarà giocata con una verve simile anche nel ritorno. Da notare però come determinati giocatori siano riusciti ad indirizzare la partita sul finale, impossibile non notare il grande goal dal limite dell’area di rigore trovato da Casarotto a cui pareggia poi con la doppietta Delle Monache.

VERONA: 1 Giacomel, 4 Cella, 5 Tronchin, 6 Daffara, 10 Danti (dal 20′ st 30 Zarpellon), 13 Ruggero, 17 Lonardi (dal 1′ st 20 Hallfredsson), 21 Gomez (dal 20′ st 90 Casarotto), 27 Faedo, 44 Talarico (dal 33′ st 14 Amadio), 99 Fabbro. A disposizione: 22 Sibi, 29 Freddi, 3 Mazzolo, 7 Nalini, 8 Begheldo, 14 Amadio, 19 Kristoffersen, 20 Hallfredsson, 25 Santi, 30 Zarpellon, 35 Cellai, 72 Priore, 90 Casarotto, 95 Munaretti. Allenatore: Luigi Fresco

PESCARA: 22 Plizzari, 2 Milani, 5 Palmiero (dall’8′ st 19 Mora), 10 Lescano, 11 Delle Monache, 13 Brosco, 17 Rafia (dal 38′ st 88 Germinario), 20 Kraja (dall’8′ st 8 Aloi), 24 Mesik, 29 Cancellotti, 30 Merola. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 8 Aloi, 9 Vergani, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 32 Gozzi, 88 Germinario. Allenatore: Zdenek Zeman

Reti: al 27′ pt Delle Monache, al 44′ pt Danti, al 24′ st Casarotto, al 35′ st Delle Monache

Ammonizioni: Tronchin, Mesik, Fabbro, Milani, Daffara

Espulso al 46′ st Tronchin per doppia ammonizione

