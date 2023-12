Video/ Virtus Verona Pro Patria (2-0) gol e highlights: Begheldo apre il match! (Serie C, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS VERONA PRO PATRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini la Virtus Verona supera la Pro Patria per 2 a 0 ome vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Colombo provano ad affacciarsi in zona offensiva intorno al 14′ affidandosi a Parker, la cui conclusione termina fuori dallo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Fresco si fanno vedere in attacco con un paio di spunti provati da Faedo al 31′ e Casarotto al 45’+1′, sparando alto in entrembe le occasioni.

DIRETTA/ Virtus Verona Pro Patria (risultato finale 2-0): la chiude Casarotto! (Serie C, 17 dicembre 2023)

Nel secondo tempo i biancoblu suonano la carica nuovamente con Parker al 47′ dalla distanza così come i rossoblu fanno dal canto loro al 62′ con Daffara ottenendo il medesimo sfortunato esito. Nell’ultima parte dell’incontro i veneti riescono a passare in vantaggio al 69′ grazie alla retem essa a segno da Begheldo e trovano il gol del raddoppio al 78′ per merito di Casarotto, su assist di Piton. I lombardi restano invece in inferiorità numerica dall’80’ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Parker.

Diretta/ Pergolettese Virtus Verona (risultato finale 2-1): la decide Più! (Serie C, 8 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Milone, proveniente dalla sezione di Taurianova, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Faedo e Zigoni, Casarotto, Mehic e Metlika da un lato, Marano e Parker, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono alla Virtus Verona di salire a quota 27 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Patria non si muove, rimanendo ferma a 18 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS VERONA PRO PATRIA: IL TABELLINO

Virtus Verona-Pro Patria 2 a 0 (p.t. 0-0)

Diretta/ Pro Patria Alessandria (risultato finale 1-1): Forresta agguanta Renault (Serie C, 8 dicembre 2023)

Reti: 69′ Begheldo(V); 78′ Casarotto(V).

Assist: 78′ Piton(V).

VIRTUS VERONA (3-5-2) – Sibi; Mazzolo, Faedo, Ruggero; Daffara, Metlika, Mehic, Demirovic, Manfrin; Zigoni, Casarotto. A disposizione: Zecchin, Voltan, Cabianca, Toffanin, Nalini, Begheldo, Manfrin, Zarpellon, Gomez, Lodovici, Vesentini, Menato, Ambrosi. Allenatore: Luigi Fresco.

PRO PATRIA (3-5-2) – Rovida; Minelli, Lombardoni, Moretti; Somma, Marano, Nicco, Citterio, Ndrecka; Parker, Stanzani. A disposizione: Magnano, Bashi, Fietta, Piran, Zanaboni, Castelli, Mallamo. Allenatore: Riccardo Colombo.

Arbitro: Stefano Milone (sezione di Taurianova).

Ammoniti: 32′ Faedo(V); 34′ Marano(P); 45′ Zigoni(V); 56′ Casarotto(V); 71′, 80′ Parker(P); 76′ Mehic(V); 90’+6′ Metlika(V).

Espulsi: 80′ Parker(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIRTUS VERONA PRO PATRIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA