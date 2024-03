Video/ Virtus Verona Pro Sesto (0-2) gol e highlights: la doppietta di Florio vale 3 punti (Serie C, 1 marzo)

VIDEO VIRTUS VERONA PRO SESTO, LA SINTESI

Servivano i tre punti e sono stati conquistati. La Pro Sesto torna a vincere in campionato battendo fuori casa per 2-0 la Virtus Verona grazie alla doppietta del giovane Florio. Un successo che restituisce morale a una squadra che da mesi sembrava ormai spenta. La strada verso la salvezza è lunga ma era importante riconquistare fiducia. Match subito vibrante in Veneto: la prima occasione è per la Pro Sesto con il sinistro incrociato da posizione ravvicinata di Maurizii che finisce a lato di poco. Al minuto il primo cartellino giallo del match, lo rimedia Amadio. Un giro di lancette più tardi ancora ospiti pericolosi, questa volta serve un grande intervento di Sibi per dire di no a Bruschi. Al 23′ veneti vicini al vantaggio: imbucata di Zarpellon per l’ex Renate Amadio che va al destro incrociato in area con Del Frate che si salva in qualche modo. Alla mezz’ora doppia occasione ospite: Sibi chiude due volte su Gattoni in area ed è solo angolo per la Pro Sesto. Al “Gavagnin-Nocini”, 0-0 tra Virtus Verona e Pro Sesto senza minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Risultati Serie C, classifiche/ Cesena straripante! Diretta gol live score (29^ giornata, oggi 1 marzo 2024)

La seconda frazione di gioco inizia con una sostituzione: esce Ntube, entra Mazzolo. Al 3′ ospiti pericolosi: girata in area del numero 29 Toci che con il sinistro manda di poco a lato. Qualche minuto più tardi risponde Bruschi, Sibi è chiamato alla respinta in tuffo. Alla mezz’ora il vantaggio ospite: entrato in campo da pochi secondi l’ex Primavera Hellas Florio è il più lesto di tutti a scaraventare in porta con il destro in area un pallone vagante sugli sviluppi di una palla inattiva. La Virtus Verona reagisce con orgoglio e colleziona tre calci d’angolo di fila che, però, non producono effetti. Nel terzo minuto di recupero la Virtus sfiora il clamoroso pareggio con Sibi: avanzato in area per l’angolo il portiere impatta di testa con Del Frate che alza sopra la traversa. Ma due minuti più tardi la Pro Sesto chiude i conti: contropiede con il classe 2003 Florio che guida la transizione e al limite dell’area lascia partire un destro rasoterra che non lascia scampo a Sibi.

Diretta/ Virtus Verona Pro Sesto (risultato finale 0-2): decide la doppietta di Florio (Serie C, 1 marzo)

VIDEO VIRTUS VERONA PRO SESTO, IL TABELLINO

VIRTUS VERONA: Sibi, Cabianca E., Ruggero M., Ntube M. (dal 1′ st Mazzolo F.), Zarpellon L., Demirovic E. (dal 10′ st Daffara M.), Toffanin F. (dal 33′ st Nalini A.), Amadio M., Manfrin G., Ceter D. (dal 14′ st Metlika A.), Zigoni G. (dal 10′ st Gomez J.).. A disposizione: Ambrosi G., Begheldo G., Danti D., Ficeli M., Lodovici R., Mehic D., Menato A., Ronco D., Vesentini F., Voltan M. All. Fresco

PRO SESTO: Del Frate F., Marianucci L., Maurizii E., Giorgeschi S. (dal 26′ st Mapelli F.), Poggesi A., Toninelli D., Gattoni T., Poli A. (dal 14′ st Palazzi A.), Sala A. (dal 27′ st Florio M.), Toci E. (dal 40′ st Basili D.), Bruschi N. (dal 40′ st Bussaglia A.).. A disposizione: D’Alessio L., Formosa S. Iotti L., Kristoffersen . J., Santarpia P., Sereni M.. All. Banchini

Diretta/ Lumezzane Arzignano (risultato finale 2-2): ripresa emozionante! (Serie C, 1 marzo 2024)

RETI: 27′ st Florio, a50′ st Florio

GUARDA VIDEO VIRTUS VERONA PRO SESTO













© RIPRODUZIONE RISERVATA