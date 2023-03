Video/ Virtus Verona Sangiuliano (3-1) gol ed highlights: padroni di casa a quota 42!

Video Virtus Verona Sangiuliano che presenta un primo tempo che non racconta troppi squilli in campo con il Sangiuliano che la sblocca dagli undici metri con Salzano che spiazza il portiere avversario con una rincorsa spezzata. Il calcio di rigore é arrivato dopo la giocata di Fall sulla fascia destra. L’attaccante della formazione milanese è sempre molto rapido con le gambe ed infastidisce la formazione avversaria. Le occasioni non sono molte ma non si può dire lo stesso dei cartellini, ben 5 le sanzioni inflitte che spezzano la partita e la rendono sempre più agonistica. Grande lavoro per il direttore di gara che deve sedare questi ritmi.

Secondo tempo che ha inizio con una sfida ritmi bassi salvo poi cambiare decisamente rotta al minuto 54. Uno due micidiale da parte della formazione di casa che colpisce prima trovando il pareggio con una bellissima azione corale terminata con la rete da parte di Manuel Daffaro su invenzione di Juanito Gomez e dopo con la rete di Nalini entrato dalla panchina. Il goal del giocatore subentrato dalla panchina arrivo dopo l’azione iniziata sulla fascia sinistra con conseguente pallone in mezzo con la difesa ospite che si addormenta e lascia tutto solo il giocatore in maglia bianca, deviazione mancino risultato che cambia ancora. Fabbro chiude il match con il tris dopo l’assist perfetto di Nalini che attira a sè il difensore ed appoggia sul compagno in arrivo che con il piattone batte il portiere.

VIDEO VIRTUS VERONA SANGIULIANO: IL TABELLINO

VIRTUS (4-3-1-2): Giacomel, Cella, Tronchin (1’st Nalini), Daffara, Danti (23’st Manfrin), Ruggero, Lonardi, Gomez (23’st Amadio), Faedo, Talarico (42’st Vesentini), Casarotto (30’st Fabbro). A disposizione: Siaulys, Freddi, Mazzolo, Begheldo, Kristoffersen, Santi, Cellai, Turra, Priore, Munaretti.

SANGIULIANO (4-3-3): Grandi, Serbouti, Bruzzone, Cogliati (9’st Miracoli), Fall, Zugaro, Metlika, Fusi (32’st Saggionetto), Pascali (19’st Zanon), Salzano (32’st Firenze), Floriano (19’st Qeros). A disposizione: D’Alterio, Borotac, Baggi, Cabezas.

Arbitro: Crezzini di Siena

Reti: 11’pt Salzano(R), 8’st Daffara, 10’st Nalini

