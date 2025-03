VIDEO VIRTUS VERONA TRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini il Trento vince in trasferta ed in rimonta per 2 a 1 contro la Virtus Verona. Nel primo tempo i gialloblu sembrano cominciare bene proponendosi in avanti subito in avvio di partita con Maffei ma sono invece i rossoblu a spezzare l’equilibrio iniziale con il gol trovato al 5′ da Contini, approfittando di un errore commesso da Cappelletti.

Al 17′ Alfonso deve intervenire per evitare l’autorete del compagno Ronco e gli ospiti pervengono al pareggio con il gol di Giannotti, siglato al 25′. Di nuovo Alfonso difende il risultato in favore dei suoi disinnescando Petrovic al 36′.

Nel secondo tempo i Virtussini ribaltano la gara con il gol firmato da Petrovic al 50′ su assist di Giannotti. Nel finale l’estremo difensore Barlocco impedisce ai veneti di ripristinare l’equilibrio facendosi trovare pronto sulle giocate di Ronco e Calabrese.

L’arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri ha ammonito Mehic, Metlika, Contini e Bassi nella Virtus Verona, Giannotti, Maffei ed Aucelli nel Trento. La vittoria consegna tre punti al Trento che così raggiunge quota 47 e scavalca la Virtus Verona, battuta e rimasta appunto a 46 punti, nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025.

