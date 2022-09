Video/ Vis Pesaro Ancona (0-3) gol e highlights: i dorici dominano il derby

Il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Ancona premia i dorici che sotto il diluvio del Benelli dominano gli avversari e vincono per 3 a 0. La squadra allenata da Colavitto sale così a otto punti nella classifica del girone B di Serie C, agganciando proprio i vissini che invece vanno incontro alla loro prima sconfitta in campionato dopo aver raccolto due successi e altrettanti pareggi nelle prime quattro giornate. Brutta prestazione da parte dei ragazzi di Sassarini, in completa balia degli avversari per tutti i novanta minuti. Il terreno di gioco appesantito dalla pioggia caduta incessantemente per ore ha di certo complicato i piani dei padroni di casa, abituati a far scorrere velocemente il pallone, con il maltempo sono emerse le qualità fisiche degli ospiti che hanno saputo indirizzare la gara già nella prima frazione di gioco.

Il pomeriggio per l’Ancona non era comunque iniziato nel migliore dei modi, visto che il portiere Perucchini si è infortunato alla spalla destra in uno scontro fortuito con Gucci, attaccante della Vis Pesaro. Mister Colavitto è stato quindi costretto a schierare l’estremo difensore di riserva, Vitali, che non verrà mai messo realmente a dura prova dai centravanti di Sassarini. A differenza di Farroni che fa il possibile per limitare i danni e tenere la saracinesca abbassata, ma al 27’ si deve arrendere al destro chirurgico di Paolucci che non gli lascia scampo. I dorici provano ad archiviare la pratica ancor prima dell’intervallo con Lombardi e Moretti, entrambi fermati dal guardiapali dei vissini. Nella ripresa non c’è storia, Bianconi trova il raddoppio con un colpo di testa impeccabile sugli sviluppi di un calcio d’angolo e nel recupero Mattioli segna sulla ribattuta dopo il palo scheggiato da De Santis. Nel frattempo i padroni di casa erano rimasti in dieci per l’espulsione di Ghazoini, autore di un brutto fallo di frustrazione. Un sabato da dimenticare per lui e per i suoi compagni, oltre che per gli addetti dello stadio che sono dovuti intervenire per sistemare la rete che si era staccata dalla traversa di una delle porte, provocando un’interruzione di quasi 5 minuti.

VIDEO VIS PESARO ANCONA 0-3, IL TABELLINO

VIS PESARO-ANCONA 0-3 (0-1)

VIS PESARO (4-3-3): Farroni; Ghazoini, Rossoni, Gavazzi, Zoia; Aucelli, Coppola, Astrologo (53′ Marcandella); Egharevba (85′ Borsoi), Gucci (57′ Provazza), Cannavò. All. David Sassarini.

ANCONA (4-3-3): Perucchini (16′ Vitali); Mezzoni (75′ Barnabà), Bianconi, De Santis, Martina (75′ Brogni); Paolucci, Gatto, Simonetti; Lombardi (90′ Prezioso), Moretti (75′ Mattioli), Spagnoli. All. Gianluca Colavitto.

ARBITRO: Antonio Costanza (Sez. di Agrigento).

AMMONITI: 2′ Gavazzi (V), 17′ Spagnoli (A), 44′ Coppola (V), 45’+2′ Mezzoni (A).

ESPULSO: 80′ Ghazoini (V) per fallo di reazione.

MARCATORI: 27′ Paolucci (A), 52′ Bianconi (A), 90’+2′ Mattioli (A).

