Video/ Vis Pesaro Arezzo (1-1) gol e highlights: Sylla risponde a Pattarello! (Serie C, 5 novembre 2023)

Allo Stadio Tonino Benelli le squadre di Vis Pesaro ed Arezzo si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Banchieri partono forte fallendo una buona occasione con Sylla verso l’11’ a causa del salvataggio di Risaliti a ridosso della linea di porta. I minuti scorrono sul cronometro ed i marchigiani insistono disperandosi intorno al 22′ quando la conclusione di Pucciarelli si stampa contro il palo.

Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Indiani ricominciano bene riuscendo infatti anche a passare in vantaggio al 60′ grazie alla rete messa a segno da Pattarello, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Guccione. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Sylla a trovare il gol del pari definitivo con l’aiuto di Di Paola nel recupero al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Peletti, proveniente dalla sezione di Crema, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Tonucci, Di Paola e Da Pozzo da un lato, Mawuli dall’altro. Il punto conquistato in questo dodicesimo turno di campionato permette alla Vis Pesaro di salire a quota 12 ed all’Arezzo di portarsi a 15 punti nella classifica del girone B della Serie C.

Vis Pesaro-Arezzo 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ Pattarello(A); 90’+2′ Sylla(V).

Assist: 60′ Guccione(A); 90’+2′ Di Paola(V).

VIS PESARO (3-4-2-1) – Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Zoia; Pucciarelli, Di Paola; Sylla. A disposizione: Mariani, Rossoni, Nina, Peixoyo, Foresta, Marcandella, Loru, Mattioli, Cusumano, Rossetti, Kemayou, De Vries. Allenatore: Banchieri.

AREZZO (4-3-3) – Borra; Montini, Masetti, Risaliti, Coccia; Settembrini, Bianchi, Mawuli; Pattarello, Crisafi, Gaddini. A disposizione: Ermini, Landucci, Zona, Lazzarini, Foglia, Poggesi, Damiani, Chiosa, Castiglia, Iori, Gucci, Kozak, Guccione. Allenatore: Indiani.

Arbitro: Marco Peletti (sezione di Crema).

Ammoniti: 24′ Mawuli(A); 34′ Tonucci(V); 87′ Di Paola(V); 90’+5′ Da Pozzo(V).

