La sfida tra Vis Pesaro ed Ascoli è stata piuttosto divertente – come vedremo negli highlights con video e gol del match – e ha regalato grandi emozioni dal primo all’ultimo minuto con pochi momenti di stallo e un match a fasi alterne a favore di una o dell’altra squadra. Termina con un giustissimo 1 a 1 ma è stata una gara in bilico fino all’ultimo minuto.

Video Foggia Casertana (0-0)/ Gol e highlights: finisce a reti bianche (Serie C, 15 Novembre 2024)

I due club partivano con ambizioni differenti con la Vis Pesaro in zona Playoff e l’Ascoli a caccia di punti per la salvezza e sono proprio i bianconeri a partire forte fin dai primi minuti, un inizio piuttosto aggressivo con la Vis Pesaro in difficoltà nella gestione del gioco, ritmi piuttosto alti per due squadre che giocano in serie C ma degni di un derby.

Video Caldiero Terme Lumezzane (2-2)/ Gol e highlights: Piga salva gli ospiti! (Serie C, 15 Novembre 2024)

Al minuto 13 l’Ascoli sfiora il gol con Varone che colpisce la traversa e fa tremare i tifosi del club di casa, i primi 20 minuti sono letteralmente a senso unico. Al minuto 20 prima grande chance anche per i padroni di casa con Di Paola che ci prova e la palla che insidiosa viene deviata in corner e un primo tempo che si conclude sullo 0 a 0 ma con tante emozioni e a fine tempo è Cannavò per la Vis Pesaro a colpire il palo. 0 a 0 ma occasioni da una parte e dall’altra.

VIDEO VIS PESARO ASCOLI: IN PARITA’ ALL’INTERVALLO

Primo quarto d’ora che vede nuovamente l’Ascoli ad attaccare, i bianconeri ci provano in più modi ma non riescono a trovare il gol ed anzi sprecano qualche opportunità di troppo, un rammarico anche per quel che sarà a fine gara. Dopo poco più di un’ora di gioco a sbloccare il match è la Vis Pesaro che passano in vantaggio con Cannavò, migliore in campo del club finora.

Video Catania Trapani (2-1)/ Gol e highlights: Inglese manda al tappeto i granata (Serie C, 15 Novembre 2024)

La stella dei padroni di casa scatta in profondità e brucia la difesa, poco attenta con Cannavò che non ha problemi cosi a firmare la rete del vantaggio. Il colpo è forte e i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio che però non arriva. Falli e tanto nervosismo con l’Ascoli che resta in dieci a pochi minuti dal termine per il rosso – per doppio giallo – occorso a Tavtar, reo di un brutto fallo su un avversario.

Il match non finisce più e nei minuti di recupero succede l’incredibile: l’Ascoli pareggia in dieci. Fallo in area su Corazza e l’attaccante cade, per l’arbitro è calcio di rigore ed è lo stesso Corazza a segnare e spiazzare il portiere. Finisce cosi con il risultato di 1 a 1 e tanto da recriminare per i padroni di casa, soprattutto per la rete subita nei minuti di recupero.

VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DI VIS PESARO ASCOLI