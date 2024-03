Video/ Vis Pesaro Cesena (0-2) gol e highlights: Berti apre il match! (Serie C, 17 marzo 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI VIS PESARO CESENA: LA SINTESI

Allo Stadio Tonino Benelli il Cesena supera in trasferta la Vis Pesaro per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Toscano partono bene prendendo presto in mano le redini del match ed affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con un colpo di testa di Shpendi bloccato senza troppi problemi tra i pali da Filippo Neri.

I minuti scorrono sul cronometro e gli emiliani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 17′ grazie alla rete messa a segno da Berti, capitalizzando un cross dalla sinistra. Nel secondo tempo i padroni di casa guidati da mister Banchieri suonano la carica al 61′ quando Pucciarelli manca la deviazione sul palo più lontano dopo la spizzata di Zagnoni sul corner battuto da Di Paola. Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri trovano il gol del raddoppio definitivo nel recupero al 90’+5′ per merito di Ogunseye, su suggerimento di David.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bordin, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gian Maria Neri, Rossetti, Tonucci e Valdifiori da un lato, Ogunseye dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentaduesimo turno di campionato permettono al Cesena di salire a quota 80 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Vis Pesaro non si muove, rimanendo ferma a 33 punti.

Vis Pesaro-Cesena 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 17′ Berti(C); 90’+5′ Ogunseye(C).

Assist: 90’+5′ David(C).

VIS PESARO (3-4-1-2) – Neri F; Tonucci, Zagnoni, Neri G.M; Mattioli, Rossetti, Iervolino, Peixoto; Di Paola; Pucciarelli, Nicastro. A disp.: Mariani, Polverino, Nina, Ceccacci, Karlsson, Loru, Pierluigi, Mamona, Molina, Bastianelli, Valdifiori, Gulli, Da Pozzo, Caastiglioni, Kemayou All.: Banchieri.

CESENA (3-4-1-2) – Pisseri; Piacentini, Prestia, Silvestri; Pierozzi, Francesconi, De Rose, Adamo; Berti, Kargbo; Shpendi. A disp.: Klinsmann, Siano, Chiarello Varone, Donnarumma, Ogunseye, Coccolo, Ciofi, Corazza, David, Campedelli, Pieraccini. All.: Toscano.

Arbitro: Andrea Bordin (sezione di Bassano del Grappa).

Ammoniti: 65′ Gian Maria Neri(V); 76′ Rossetti(V); 78′ Tonucci(V); 89′ Ogunseye(C); 90’+5′ Valdifiori(V).

