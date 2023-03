Video/ Vis Pesaro Entella (0-2) gol e highlights: la Virtus sogna la B (Serie C)

VIDEO VIS PESARO ENTELLA (0-2): LA PARTITA

La Virtus Entella espugna lo Stadio Tonino Benelli, e conquista 3 punti fondamentali per la rincorsa sulla Reggiana, in ottica promozione diretta in Serie B. Il match, valido per la trentaquattresima giornata di Serie C, Girone B, viene approcciato in maniera perfetta dagli uomini di Volpe, che trovano il vantaggio dopo soli tre minuti di gioco: Meazzi si libera benissimo sull’out di sinistra, spunto meraviglioso e cross in mezzo per l’inserimento puntuale di Corbari, che da pochi passi trova la deviazione vincente. Al 22esimo Paolucci trova anche la rete del 2-0, ma l’arbitro annulla per un fallo commesso in mezzo all’area dai calciatori biancazzurri.

Nel finale del primo tempo arrivano segnali di vita da parte della Vis Pesaro, che costringe Borra al miracolo su un colpo di testa arrivato sugli sviluppi di un calcio da fermo sulla trequarti. Nella seconda frazione di gioco cambia il copione, con i liguri che si compattano dietro e si affidano ai contropiede guidati da Merkaj, mentre i biancorossi provano a prendere in mano la gara, sfiorando il gol due volta con Fedato, fermato in fuorigioco, e soprattutto Di Paola, che al volo va vicinissimo all’1-1, ma un salvataggio sulla linea vanifica tutto. Al 76esimo Tascone chiude i giochi, e da posizione ravvicinata riesce ad alzare il pallone, infilandolo proprio sotto la traversa, mandando fuori causa il portiere.

VIDEO VIS PESARO ENTELLA (0-2): IL TABELLINO

VIS PESARO: Campani M., Zoia R., Gavazzi F. (dal 31′ st Ghazoini E.), Rossoni S., Gerardi F. (dal 40′ st Sanogo A.), Fedato F., Aucelli C., Coppola M. (dal 27′ st Parodi S.), Valdifiori M., Gega E. (dal 1′ st Pucciarelli M.), St.Clair H. (dal 1′ st Di Paola M.). A disposizione: Farroni A., Astrologo A., Borsoi M., Di Paola M., Garau O., Ghazoini E., Ngom M. B., Nina C., Parodi S., Pucciarelli M., Sanogo A.

ENTELLA: Borra D., Tomaselli G. (dal 34′ st Siatounis A.), Favale G. (dal 33′ st Barlocco L.), Corbari A. (dal 25′ st Tascone S.), Chiosa M., Paolucci A. (dal 13′ st Rada A.), Zamparo L., Merkaj S., Sadiki K., Meazzi L. (dal 14′ st Tenkorang J.), Parodi L.. A disposizione: De Lucia V., Banfi E., Barlocco L., Faggioli A., Giammaresi M., Rada A., Ramirez G., Reali S., Siatounis A., Tascone S., Tenkorang J.

Reti: al 3′ pt Corbari A. (Entella) , al 31′ st Tascone S. (Entella) .

Ammonizioni: al 19′ st Di Paola M. (Vis Pesaro) al 5′ st Meazzi L. (Entella), al 9′ st Paolucci A. (Entella), al 13′ st Zamparo L. (Entella).











