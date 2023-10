Video/ Vis Pesaro Fermana (2-2) gol e highlights: Sylla agguanta il pareggio (2 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIS PESARO FERMANA: CRONACA!

Vis Pesaro e Fermana, la partita è rimasta bloccata su uno stallo 0-0, ma De Vries della Vis Pesaro ha avuto un’occasione chiave. Il match si è aperto con entrambe le squadre che cercavano di imporre il proprio gioco, e De Vries è emerso come un protagonista cercando di rompere l’equilibrio iniziale. La sua occasione potrebbe aver rappresentato un momento decisivo, con l’obiettivo di mettere a segno il primo gol della partita. Nonostante il punteggio ancora invariato, l’opportunità di De Vries ha sottolineato l’intento delle squadre di cercare il vantaggio. Gli spettatori erano ansiosi di vedere come si sarebbe evoluta la partita, con entrambe le squadre alla ricerca di spazi e opportunità offensive per ottenere la leadership. La Vis Pesaro, guidata dall’opportunità di De Vries, potrebbe aver guadagnato slancio, mentre la Fermana avrebbe cercato di difendersi con fermezza e capitalizzare su possibili contropiedi. L’intrigo della partita si è mantenuto vivo, e gli appassionati hanno atteso con trepidazione gli sviluppi successivi, sperando di assistere a un momento cruciale che avrebbe potuto sbloccare il risultato.

Diretta/ Vis Pesaro Fermana (risultato finale 2-2): triplice fischio! (Serie C, 2 ottobre 2023)

Vis Pesaro e Fermana, il punteggio è giunto a un pareggio 1-1, con le reti di Pucciarelli per la Vis Pesaro e Semprini per la Fermana. La partita si è rivelata avvincente quando Pucciarelli, con una manovra abile, ha siglato il gol per la Vis Pesaro, portando la squadra in vantaggio. Tuttavia, la Fermana ha risposto prontamente con una rete di Semprini, pareggiando il punteggio e aggiungendo un livello extra di suspense all’incontro. Con il risultato bloccato su 1-1, entrambe le squadre hanno continuato a cercare opportunità per guadagnare il controllo del match. La rete di Pucciarelli ha contribuito a dare slancio alla Vis Pesaro, mentre la Fermana ha dimostrato la propria resilienza rispondendo con una rete di Semprini. Gli ultimi minuti del primo tempo sono stati contraddistinti da scambi veloci e opportunità da ambo le parti. Il pubblico è stato intrattenuto da una partita equilibrata e appassionante, con entrambe le squadre che cercavano di guadagnare il vantaggio prima della fine della prima frazione di gioco.

Video/ Gubbio Vis Pesaro (1-0) gol e highlights: Montevago piega i marchigiani (23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIS PESARO FERMANA, IL SECONDO TEMPO

Vis Pesaro e Fermana, il risultato è diventato 1-2 dopo che Curatolo ha segnato il gol del vantaggio per la Fermana. Curatolo ha cambiato le sorti della partita con una manovra abile che ha portato la Fermana in vantaggio. La rete ha segnato un momento cruciale, conferendo alla Fermana il controllo del match e creando una sfida ancora più avvincente. Nonostante la precedente rete di Pucciarelli per la Vis Pesaro, il gol di Curatolo ha ribaltato la situazione a favore degli ospiti. La Fermana, ora in vantaggio, ha cercato di consolidare la propria posizione, mentre la Vis Pesaro ha cercato di reagire e riconquistare il controllo della partita. I primi venti minuti del secondo tempo sono stati caratterizzati da un gioco vigoroso e da scambi intensi mentre entrambe le squadre cercavano di plasmare l’andamento della partita. Il pubblico è stato coinvolto nell’emozione del momento, consapevole che qualsiasi azione avrebbe potuto essere determinante per l’esito finale. La situazione di 1-2 ha alimentato la tensione in campo, lasciando gli spettatori in attesa di ulteriori sviluppi nella speranza di vedere la propria squadra emergere vittoriosa da questo incontro appassionante.

Video/ Fermana Cesena (0-4) gol e highlights: doppietta di Corazza! (Serie C, 23 settembre 2023)

Vis Pesaro e Fermana, il verdetto finale è stato un pareggio 2-2 dopo la rete di Sylla che ha ristabilito l’equilibrio per i padroni di casa. La partita ha raggiunto un’intensità massima quando Sylla, con un’azione determinata, ha siglato il gol del pareggio per la Vis Pesaro. Questa rete ha innescato una serie di emozioni tra i tifosi locali, portando la squadra di casa a ottenere un risultato prezioso. Nonostante il vantaggio acquisito precedentemente dalla Fermana, la determinazione della Vis Pesaro è emersa chiaramente con il gol di Sylla, che ha contribuito a creare un finale appassionante e imprevedibile. Entrambe le squadre hanno continuato a lottare fino all’ultimo minuto, cercando di ottenere la vittoria, ma alla fine il risultato si è fissato sul pareggio 2-2. Il fischio finale ha sancito l’equità della partita e ha sottolineato l’incertezza che può caratterizzare il calcio fino all’ultimo istante. La rete di Sylla ha aggiunto un elemento di dramma e ha lasciato gli spettatori con l’eccitante consapevolezza che nel mondo del calcio nulla è mai definito fino all’ultimo secondo.

VIS PESARO FERMANA, IL TABELLINO

VIS PESARO: Neri F. (Portiere), Zagnoni D., Cusumano F. (dal 13′ st Sylla Y.), Mattioli A., Zoia R., Iervolino A., Valdifiori M., Rossetti M. (dal 1′ st Foresta A.), Di Paola M., de Vries J. (dal 34′ pt Marcandella D.), Pucciarelli M.. A disposizione: Afonso Peixoto, Ceccacci M., Da Pozzo L., Gulli M., Kemayou N., Loru L., Mariani M. (Portiere), Nina C., Polverino E. (Portiere), Rossoni S., Tonucci D.

FERMANA: Borghetto N. (Portiere), Calderoni M., Padella E. (dal 38′ st Santi P.), Laverone L., Fontana T., Giandonato M., Misuraca G., Spedalieri J., Pinzi R., Curatolo D. (dal 41′ st Montini M.), Semprini M. (dal 38′ st Eleuteri A.). A disposizione: Benkhalqui M. O., Biral N., Fort F., Furlanetto A. (Portiere), Grassi L., Mancini A. (Portiere), Palmucci S., Paponi D., Pistolesi F., Scorza C., Tilli R., Vessella M.

Reti: al 19′ pt Pucciarelli M. (Vis Pesaro) , al 16′ st Sylla Y. (Vis Pesaro) al 35′ pt Semprini M. (Fermana) , al 45′ pt Curatolo D. (Fermana) .

Ammonizioni: al 17′ pt Rossetti M. (Vis Pesaro), al 14′ st Foresta A. (Vis Pesaro), al 24′ st Mattioli A. (Vis Pesaro) al 39′ pt Spedalieri J. (Fermana), al 20′ st Laverone L. (Fermana), al 26′ st Fontana T. (Fermana).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIS PESARO FERMANA













© RIPRODUZIONE RISERVATA