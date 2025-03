VIDEO VIS PESARO GUBBIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tonino Benelli nessuna tra Vis Pesaro e Gubbio riesce effettivamente a prevalere chiudendo infatti il loro incontro con un pari per 1 a 1. Nel primo tempo i Lupi spezzano l’equilibrio dopo appena una manciata di secondi dal calcio d’inizio per merito del gol siglato da Corsinelli, approfittando del suggerimento offertogli da Rosaia.

Il Gubbio spreca dunque varie opportunità per raddoppiare con Stramaccioni, Spina ed anche Tommasini. I vissini non possono più contare sulle indicazioni dirette del loro allenatore Roberto Stellone dal 28′ a causa dell’espulsione per proteste rimediata dal tecnico ed i suoi lo “vendicano” pervenendo alla rete del pareggio al 35′ con Nicastro.

Nel secondo tempo l’estremo difensore Venturi cerca come può di contenere le nuove sortite offensive tentate dal solito Nicastro. Nel finale i marchigiani si salvano con Tonucci su D’Ursi e sfiorano poi il sorpasso con il palo colto da Spinga al 75′.

Un pareggio che assegna un punto sia alla Vis Pesaro, in grado così di toccare quota 51, sia al Gubbio, capace in questo modo di raggiunge i 38 punti, per quanto riguarda la classifica del girone B della Serie C nella stagione 2024/2025.

