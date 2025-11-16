Video Vis Pesaro Guidonia (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO VIS PESARO GUIDONIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Tonino Benelli la Vis Pesaro effettua una bella rimonta vincendo per 2 a 1 contro il Guidonia Montecelio. In apertura di primo tempo i biancorossi si dimostrano subito abbastanza propositivi quando forzano il portiere Mazzi a disinnescare già al 10′ una conclusione insidiosa provata da Di Paola.
I giallorossoblù non si lasciano sopraffare dall’atteggiamento offensivo tenuto dagli avversari in avvio di gara e trovano invece il modo di sbloccare il punteggio al 29′ grazie al gol siglato da Esempio, bravo a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione.
La risposta vissina si traduce nel palo centrato al 43′ da Ceccacci e dal tentativo impreciso firmato al 45’+4′ di testa da Stabile. Nel secondo tempo gli uomini allenati da mister Stellone ripartono forte e pervengono dunque alla rete del pareggio al 52′ per merito di Stabile, capitalizzando l’assist offertogli dal compagno Giovannini.
Nel finale i Rossiniani completano il sorpasso al 61′ con la rete messa a segno da Di Paola ed i Cornicolani, dopo aver chiamato inutilmente l’intervento dell’FVS per un presunto fallo di mano da calcio di rigore di Paganini su cross di Tessiore al 71′, non battono l’estremo difensore Pozzi al 76′ con Mulè.
Questa vittoria assagne tre nuovi punti alla Vis Pesaro grazie ai quali sale a quota venti nella classifica del girone B della Serie C. La quattordicesima giornata della stagione 2025/2026 non si rivela invece positiva per il Guidonia che rimane infatti bloccato a ventitre punti.