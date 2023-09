Video/ Vis Pesaro Olbia (0-1) gol e highlights: rete vincente di Bellodi! (Serie C, 8 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIS PESARO OLBIA: LA SINTESI

Allo Stadio Tonino Benelli l’Olbia supera in trasferta la Vis Pesaro per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Banchieri ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con Sylla e po al 5′ con il cross di Pucciarelli. Gli ospiti guidati dal tecnico Greco replicano con lo spunto di Biancu al 7′ ma si vedono costretti a sostituire prematuramente Mordini con Montebugnoli a causa di un infortunio già al 19′. I minuti scorrono sul cronometro ed i sardi insistono tramite le giocate di Ragatzu, il cui tiro a giro viene respinto prontamente dall’estremo difensore Neri al 28′. Sul fronte opposto niente da fare al 40′ per Zoia, disturbato sul più bello da Dessena.

Nel secondo tempo i bianchi ci riprovano sollecitando di nuovo Neri con Biancu al 47′ ed i biancorossi suonano la carica con il tiro di poco impreciso scoccato dal neo entrato Karlsson al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro l’Olbia riesce a passare in vantaggio al 79′ grazie alla rete messa a segno da Bellodi, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Ragatzu. I vissini si disperano infine sulle opportunità non capitalizzate da Rossetti al 90’+1′ e Pucciarelli al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Canci, proveniente dalla sezione di Carrara, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Loru, Tonucci da un lato, Incerti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno di campionato permettono all’Olbia di salire a quota 6 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Vis Pesaro non si muove, rimanendo ferma a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VIS PESARO OLBIA: IL TABELLINO

Vis Pesaro-Olbia 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 79′ Bellodi(O).

Assist: 79′ Ragatzu(O).

VIS PESARO (3-4-1-2) – Neri; Rossoni, Tonucci, Mattioli; Mamona, Loru, Valdifiori, Zoia; Di Paola; Pucciarelli, Sylla. All.: Banchieri.

OLBIA (4-3-3) – Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Mordini; Dessena, Zanchetta, Biancu; Contini, Scapin, Ragatzu. All.: Greco.

Arbitro: Canci (sezione di Carrara).

Ammoniti: 36′ Loru(V); 45’+3′ Tonucci(V); 90’+4′ Incerti(O).

