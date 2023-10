Video/ Vis Pesaro Pineto (1-1) gol e highlights: Taraschi e Zagnoni decidono il match

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIS PESARO PINETO: SINTESI

Vis Pesaro e Pineto, il punteggio si mantiene sullo 0-0, ma è emerso un momento significativo con un’occasione da un tiro ravvicinato per Di Paola. La partita si è svolta in equilibrio, ma l’opportunità creata da Di Paola ha creato una situazione di pericolo per la squadra avversaria. Il tiro ravvicinato potrebbe essere stato un momento chiave, mettendo alla prova la difesa e il portiere avversario. Nonostante l’occasione, il risultato è rimasto invariato. La sfida si preannuncia interessante, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del match.

Il primo tempo di Vis Pesaro e Pineto si è concluso con un risultato di 1-1. Teraschi del Pineto ha aperto le marcature, segnando il primo gol, ma il giocatore Zagnoni della Vis Pesaro ha risposto con un gol che ha portato al pareggio. La partita si è rivelata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno dimostrato la propria pericolosità in attacco. Il gol di Zagnoni ha ristabilito l’equilibrio nel punteggio, lasciando la partita aperta per la seconda metà. La tensione e l’incertezza caratterizzano il prosieguo della partita, e sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi nel secondo tempo. I padroni di casa negli ultimi minuti sembravano avere un piglio diverso, anche sostenuti dai propri tifosi.

VIS PESARO PINETO, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo di Vis Pesaro e Pineto, il punteggio rimane ancorato sul 1-1, ma un momento significativo è stato l’occasione creata da Valdifiori del Vis Pesaro. Valdifiori ha avuto un’opportunità chiave per portare la sua squadra in vantaggio. La sua incursione ha messo a dura prova la difesa del Pineto, e il tiro o l’azione che ne è seguito ha rappresentato una minaccia per la porta avversaria. Tuttavia, la difesa avversaria o il portiere hanno respinto l’occasione, mantenendo l’equilibrio nel punteggio. La partita rimane incerta, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il controllo. L’occasione di Valdifiori evidenzia la volontà del Vis Pesaro di andare in vantaggio. L’evolversi della partita continua a essere intrigante, e resta da vedere quale squadra riuscirà a prendere il sopravvento.

La partita tra Vis Pesaro e Pineto si è conclusa con un pareggio 1-1. Nonostante il risultato finale, un momento chiave è stato un’occasione generata da Gambale del Pineto. Nella fase finale del match, Gambale ha avuto un’opportunità importante che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita. La sua giocata potrebbe essere stata caratterizzata da un tiro preciso o da un’azione che ha messo a dura prova la difesa avversaria. Tuttavia, il risultato è rimasto invariato grazie a una difesa efficace o a un intervento del portiere avversario. Il pareggio riflette l’equilibrio della partita, con entrambe le squadre che hanno lottato per ottenere il vantaggio. Gambale ha avuto un ruolo significativo, ma alla fine la sfida si è conclusa con la condivisione dei punti.

VIS PESARO PINETO, IL TABELLINO

VIS PESARO: Polverino E. (Portiere), Ceccacci M., Tonucci D., Zagnoni D. (dal 1′ st Rossoni S.), Da Pozzo L. (dal 8′ st Mattioli A.), Valdifiori M., Iervolino A. (dal 42′ st Foresta A.), Zoia R., Di Paola M. (dal 13′ st Marcandella D.), de Vries J. (dal 1′ st Karlsson O.), Pucciarelli M.. A disposizione: Afonso Peixoto, Cusumano F., Giunti A. (Portiere), Kemayou N., Loru L., Mariani M. (Portiere), Nina C., Rossetti M.

PINETO: Tonti A. (Portiere), Marafini A., Evangelisti N., De Santis S., Volpicelli E. (dal 26′ st Gambale D.), Lombardi L., Germinario G. (dal 26′ st Foglia M.), Baggi F., Teraschi M. (dal 15′ st Borsoi M.), Njambe M. (dal 41′ st Della Quercia R.), Chakir A.. A disposizione: Di Filippo N., Grilli M. (Portiere), Macario G., Mercorelli S. (Portiere), Ruggiero M., Villa L.

RETI: al 31′ pt Zagnoni D. (Vis Pesaro) al 28′ pt Teraschi M. (Pineto) .

AMMONIZIONI: al 7′ pt Di Paola M. (Vis Pesaro), al 15′ pt Tonucci D. (Vis Pesaro), al 45’+3 pt Zoia R. (Vis Pesaro), al 5′ st Valdifiori M. (Vis Pesaro), al 35′ st Polverino E. (Vis Pesaro), al 42′ st Foresta A. (Vis Pesaro) al 17′ pt Baggi F. (Pineto), al 34′ st Tonti A. (Pineto).

ESPULSIONI: al 45’+2 st Tonti A. (Pineto)

