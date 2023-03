Video/ Vis Pesaro Reggiana (0-3) gol ed highlights: dominio capolista, +3 per Diana

Video Vis Pesaro Reggiana che ha inizio con dei ritmi subito molto alti. La formazione di casa schiaccia la capolista portandosi più volte vicino area di rigore con Fedato uno dei più attivi. Lo stesso Fedato poi si beccherà un cartellino giallo insieme a Valdifiori nel corso del primo tempo. Dall’altra parte sarà invece Capone a guadagnarsi la sanzione di colore giallo. Guiebre inizia il suo solito show sulla fascia sinistra, sembra incredibile, ruba palla a Valdifiori e guadagna calcio di punizione che poi però non viene sfruttato. Reggiana che alza il suo baricentro e sfrutta bene la sponda di testa con Cauz che colpisce da pochi passi mettendo la palla in rete. Primo goal in campionato per lui e gara sbloccata.

Secondo tempo che è completamente a tinte grigie. Come nel primo tempo la rete arriva sugli sviluppi in calcio d’angolo. Kabashi scodella in mezzo una palla molto interessante che viene impattata dal colpo di testa di Rozzio. Per il difensore e bandiera, oltre che capitano della formazione emiliana, il goal che decide la sfida. Passano una manciata di minuti e la Vis Pesaro regala il tris alla capolista con un retropassaggio velenoso sfruttato dal nuovo entrato Varela che non sbaglia sottoporta e chiude la pratica.

VIDEO VIS PESARO REGGIANA: IL TABELLINO

VIS PESARO: Aucelli C., Bakayoko A. (dal 44′ st Gavazzi F.), Coppola M. (dal 24′ st Ghazoini E.), Enem J. (dal 16′ st Sanogo A.), Farroni A. (Portiere), Fedato F., Gega E., St.Clair H. (dal 43′ st Astrologo A.), Tonucci D., Valdifiori M., Zoia R. (dal 44′ st Borsoi M.). A disposizione: Astrologo A., Borsoi M., Campani M. (Portiere), Di Paola M., Garau O., Gavazzi F., Ghazoini E., Ngom M. B., Parodi S., Rossoni S., Sanogo A.

REGGIANA: Capone C. (dal 17′ st Lanini E.), Cauz C., Guglielmotti D., Guiebre A., Kabashi E. (dal 40′ st Rosafio M.), Laezza G. (dal 40′ st Luciani A.), Nardi F. (dal 17′ st Vallocchia A.), Pellegrini J. (dal 32′ st Varela Djamanca M.), Rossi F., Rozzio P., Venturi G. (Portiere). A disposizione: Cremonesi M., Fiamozzi R., Hristov A., Lanini E., Luciani A., Montalto A., Rosafio M., Sciaudone D., Vallocchia A., Varela Djamanca M., Voltolini M. (Portiere)

Reti: al 27′ pt Cauz C. (Reggiana) , al 33′ st Rozzio P. (Reggiana) , al 38′ st Varela Djamanca M. (Reggiana) .

Ammonizioni: al 9′ pt Valdifiori M. (Vis Pesaro), al 23′ pt Fedato F. (Vis Pesaro) al 36′ pt Capone C. (Reggiana).











