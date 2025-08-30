Video Vis Pesaro Rimini (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO VIS PESARO RIMINI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Ettore Mannucci termina con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 l’incontro fra Vis Pesaro e Rimini. Nel primo tempo gli emiliani tentano di dettare legge sin dalle fasi iniziali del match senza trovare fortuna al 9′ con Longobardi e dimostrandosi altrettanto imprecisi quando Langella calcia in curva all’11’.
La partita sembra però poter prendere una piega inaspettata quando Jallow viene espulso con un cartellino rosso diretto a causa di una gomitata rifilata ad un avversario qualche attimo prima del quarto d’ora di gioco. Il Rimini non sfrutta a dovere un’opportunità con Garetto al 32′ e sul fronte opposto Di Paola centra invece la traversa al 34′ anche per colpa di una deviazione di Vitali.
Nel secondo tempo la Vis si salva pure al 50′ sulla nuova iniziativa di Longobardi disinnescata prontamente dall’estremo difensore rivale Pozzi. Nel finale la sfida torna ad essere disputata in parità numerica quando Garetto viene espulso per doppia ammonizione al 61′ e Fiorini sollecita in ogni caso il portiere avversario Pozzi al 64′. Inutile il tentativo in acrobazia di Nicastro poi al 75′.
Il pareggio ottenuto nel secondo impegno stagionale in campionato assegna un punto sia alla Vis Pesaro, adesso a quota due, che al Rimini, ora ad un punto nella classifica del girone B della Serie C per la stagione 2025/2026 appena cominciata.