Video/ Vis Pesaro Sambenedettese (2-1): highlights e gol di un bel derby (Serie C)

Nel video di Vis Pesaro Sambenedettese possiamo ammirare gol e highlights della vittoria per 2-1 dei padroni di casa. Primo tempo vivace nel derby marchigiano, al 3′ viene subito annullato un gol alla Vis Pesaro per un fallo di Pedrelli su Rapisarda, ma i padroni di casa passano comunque subito in vantaggio con Grandolfo, che insacca da due passi sfruttando una bella combinazione tra Pedrelli e Paoli. Samb messa sotto pressione ma capace di reagire, anche se al 22′ è Voltan a sfiorare l’incrocio dei pali per i padroni di casa. La Vis Pesaro in contropiede è pericolosa e alla mezz’ora Paoli prova a pescare il jolly dalla distanza, colpendo in pieno la traversa. Salva dal raddoppio, al 33′ la Sambenedettese si rimette in pista pareggiando con Di Massimo, che sfrutta un suggerimento di Orlando a sua volta innescato da Gelonese. Il primo tempo si chiude con la Samb in attacco, ma non arrivano altri gol prima dell’intervallo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SAMBENEDETTESE VIS PESARO: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO SAMBENEDETTESE VIS PESARO: NEL SECONDO TEMPO

La sfida resta appassionante anche nella ripresa, con Volpicelli e Cernigoi che cercano di piazzare il sorpasso per la Sambenedettese: al 16′ però torna in vantaggio al Vis Pesaro, con Voltan che dopo diversi tentativi non sbaglia a tu per tu con Santurro. La Samb prova a cambiare le carte in tavola inserendo Frediani e Bove al posto di Di Massimo e Piredda, E’ forcing finale dei rossoblu con Gemignani e Frediani fermati nelle loro incursioni ai 16 metri e Grandolfo che non trova l’inserimento giusto su cross di Tessiore. Sono tre punti d’oro per la Vis Pesaro che sale a quota 6 punti nella classifica del girone B, la Samb rimpiange le occasioni fallite e soprattutto le distrazioni difensive che sono costate i gol incassati.

