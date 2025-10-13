Video Vis Pesaro Torres che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C girone B. Cronaca, tabellino e migliori azioni.

VIDEO VIS PESARO TORRES: POCHE EMOZIONI

Video Vis Pesaro Torres che racconta un primo tempo subito entusiasmante con una conclusione dopo appena due minuti di partita. Di Stefano scalda subito i guantoni di Pozzi che risponde con sicurezza. Anche i padroni di casa si fanno vedere davanti con il tentativo da parte di Pucciarelli per il compagno Ceccacci, ancora una volta niente da fare. Nel corso della prima frazione tre cartellini gialli estratti ai danni di Tonucci, Jallow e Di Paola, quest’ultimo pochi istanti prima del duplice fischio.

Nel secondo tempo, il protagonista assoluto é Pozzi. Il portiere, cresciuto tra Carpi e Pistoiese, sventa due grandi occasioni nella seconda frazione nei tentativi di Lunghi e Di Stefano. Da sottolineare la grande parata a botta praticamente sicura di Di Stefano, servito magnificamente da Sala. Triplice fischio e 0-0 per Vis Pesaro e Torres che si dividono la posta in palio. Salgono in classifica le due formazioni, rispettivamente a 9 e 6 punti in campionato.

VIDEO VIS PESARO TORRES: GOL E HIGHLIGHTS